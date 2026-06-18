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18 июня 2026 в 16:08

Два пассажирских вагона сошли с рельсов в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Два пассажирских вагона сошли с рельсов при маневровых работах на станции Санкт-Петербург-Товарный-Московский, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. Пассажиров в вагонах не было.

Вагон находился без пассажиров и следовал в депо для проведения помывки, — говорится в сообщении.

Ранее в Красноярском крае грузовик выехал на железнодорожные пути прямо перед приближающимся поездом, что привело к столкновению. Никто из пассажиров и членов локомотивной бригады не пострадал. Схода вагонов не произошло. Поезд задержался в пути на 3,5 часа.

До этого легковой автомобиль выскочил на железнодорожные пути прямо перед приближающимся поездом. По его информации, инцидент произошел между станциями Окская и Металлист.

Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем в Кемеровской области недалеко от станции Бочаты. По предварительным данным, водитель фуры выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

Санкт-Петербург
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вагоны
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