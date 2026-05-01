День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 07:04

Поезд смял целый грузовик в российском регионе

Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Красноярском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Красноярском крае грузовой автомобиль выехал на железнодорожные пути прямо перед приближающимся пассажирским поездом, что привело к столкновению, сообщается в Telegram-канале Красноярской железной дороги. Никто из пассажиров и членов локомотивной бригады не пострадал.

Водитель грузового автомобиля с прицепом выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 306 Красноярск — Карабула. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, — сказано в заявлении ведомства.

Схода вагонов зафиксировано не было. Поезд задержался в пути на 3,5 часа. Инцидент никак не отразился на движении остальных составов.

Ранее в Тобольске произошел сход тепловоза и двух вагонов с железнодорожных рельсов. Жертв и пострадавших в результате данного происшествия нет. Причина схода подвижного состава в первые часы происшествия не называлась. Движение поездов в районе места схода вагонов не прерывалось.

До этого в Словакии пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде и сошел с путей. Один человек погиб, более 20 получили травмы. Все произошло на нерегулируемом переезде в городе Дунайска Стреда, расположенном неподалеку от Братиславы.

Регионы
Красноярский край
поезда
происшествия
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.