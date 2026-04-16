Поезд снес фуру на ж/д переезде и убил водителя

Водитель погиб при столкновении поезда и грузовика на ж/д переезде в Словакии

Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов на железнодорожном переезде в Словакии, сообщает местное издание Aktuality. В результате аварии один человек погиб, свыше 20 пострадали.

Инцидент произошел на нерегулируемом переезде в городке Дунайска Стреда под Братиславой. Региональный поезд на полном ходу врезался в фуру, оказавшуюся на путях. Водитель грузовика погиб на месте. Среди пассажиров поезда 21 человек получил незначительные травмы.

Обстоятельства происшествия выясняются. Регулировка переезда отсутствовала, что могло стать одной из причин трагедии.

Ранее Свердловская железная дорога сообщила, что в Тобольске с рельсов сошли тепловоз и два вагона. По данным компании, инцидент произошел в ночь на 14 апреля на инфраструктуре, которая не принадлежит РЖД и примыкает к станции Тобольск.

Прежде семь вагонов поезда № 302 Москва — Челябинск сошли с рельсов в Чердаклинском районе Ульяновской области, близ станции Бряндино. Всего в поезде находились 412 пассажиров. Как уточнили в ОАО «РЖД», пострадали, предварительно, семь человек, в том числе один ребенок. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эрдоган предложил России провести переговоры с Украиной в Стамбуле
«Если вы не инвестор»: Аксаков подсказал, куда деть свободные деньги
«Воевода» жив или нет? Угрозы, конфликты, что с Земцовым на самом деле
Психолог ответила, почему выросло число детей с ментальными заболеваниями
Геронтолог опроверг миф о профилактике старения
Краснодарскую экс-судью Хахалеву объявили в международный розыск
Новые обвинения, убийства: что известно о «теневом миллиардере» Сулейманове
Мессенджер MAX преодолел очередную рекордную отметку
В Госдуме резко высказались о сносе Вечного огня в Латвии
Москва и Баку подписали новые соглашения по экономическому сотрудничеству
Бутырская раскрыла, какая фигуристка должна была выиграть Олимпиаду
США пригрозили Ирану ударами по энергетической инфраструктуре
VK продала 25% Точка Банка компании «Интеррос»
До 20 клиентов итальянского банка могли оказаться в заложниках
В Москве открыли новую станцию МЦД
Оверчук поблагодарил Баку за поддержку в эвакуации граждан России из Ирана
Чемпион Кузбасса по пауэрлифтингу погиб в Таиланде
Бывшего заместителя мэра Львова задержали в европейской стране
«Никто не сможет уйти от нас»: Иран пригрозил потопить все корабли США
Герой России рассказал, как космонавты поддерживают здоровье на МКС
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

