Поезд снес фуру на ж/д переезде и убил водителя

Водитель погиб при столкновении поезда и грузовика на ж/д переезде в Словакии

Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов на железнодорожном переезде в Словакии, сообщает местное издание Aktuality. В результате аварии один человек погиб, свыше 20 пострадали.

Инцидент произошел на нерегулируемом переезде в городке Дунайска Стреда под Братиславой. Региональный поезд на полном ходу врезался в фуру, оказавшуюся на путях. Водитель грузовика погиб на месте. Среди пассажиров поезда 21 человек получил незначительные травмы.

Обстоятельства происшествия выясняются. Регулировка переезда отсутствовала, что могло стать одной из причин трагедии.

