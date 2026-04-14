Ночной поезд рухнул с рельсов в российском регионе Тепловоз и два вагона сошли с рельсов в Тобольске

В Тобольске с рельсов железной дороги сошли тепловоз и два вагона, сообщается на сайте Свердловской железной дороги. По данным компании, инцидент произошел в ночь на 14 апреля на инфраструктуре, которая не принадлежит РЖД и примыкает к станции Тобольск.

Сегодня, 14 апреля 2026 года, в 03:01 на железнодорожной инфраструктуре, не принадлежащей ОАО «РЖД», примыкающей к станции Тобольск Свердловской железной дороги, произошел сход тепловоза и двух вагонов, — сказано в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. Причина схода подвижного состава на данный момент не приводится. В Свердловской железной дороге также отметили, что движение поездов в районе схода вагонов не нарушено.

Ранее семь вагонов поезда № 302 Москва — Челябинск сошли с рельсов в Чердаклинском районе Ульяновской области, близ станции Бряндино. Всего в поезде находились 412 пассажиров. Как уточнили в ОАО «РЖД», пострадали, предварительно, семь человек, в том числе один ребенок. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта.