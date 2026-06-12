Рыбак загадочно исчез недалеко от места пропажи семьи Усольцевых

В Красноярском крае спустя год продолжаются поиски мужчины, пропавшего недалеко от так называемой Манской «петли смерти», сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, 56-летний житель поселка Балахта Геннадий в июне прошлого года отправился на рыбалку и не вернулся домой.

Мужчина исчез в районе, который местные жители связывают как минимум с семью случаями пропажи людей. Недавно поисковые мероприятия возобновили. Волонтеры вместе с полицейскими обследовали берег реки Чулым, близлежащие лесные массивы, а также заброшенные дома и участки, однако установить местонахождение мужчины пока не удалось.

Как отмечает канал, рыбак пропал примерно за три месяца до похода семьи Усольцевых. Примечательно, что места, где произошли оба исчезновения, находятся примерно в 130 километрах друг от друга.

Ранее волонтеры, следователи, полиция, МЧС и кинологи провели масштабную поисковую операцию на Кутурчинском Белогорье, где пропала семья Усольцевых. На месте были обнаружены костные останки, однако экспертиза показала, что они принадлежат животным. Также были найдены обломок палки для скандинавской ходьбы, кружки и зажигалки.