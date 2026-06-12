Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Заложные покойники — понятие, которое хотя бы раз встречал, наверное, каждый. Но далеко не все знают, кто это на самом деле. Многие ошибочно связывают этот термин с православной традицией, в то время как корни его уходят глубоко к языческим временам. О том, как поминать заложных покойников в церкви, не совершая греха, и об отпевании умерших не своей смертью читайте в материале NEWS.ru.

Заложные покойники в православии: кого так называют, отпевание и поминовение

Итак, заложные покойники — кто это в православии? И Церковь ли породила это понятие? Первым делом важно сказать, что в христианской (особенно в православной) традиции отношение к смерти и почитанию усопших всегда было исполнено глубокого благоговения и надежды на всеобщее воскресение. Однако существуют категории умерших, чья посмертная участь и церковное поминовение вызывают множество вопросов и скорби у родственников.

К числу последних относятся так называемые заложные покойники. Понимание этого термина требует четкого разделения народных, порой языческих, верований и собственно церковного учения. В народной среде, особенно в крестьянской культуре, сложились устойчивые представления о двух разрядах умерших:

родителях — тех, кто скончался естественной смертью («от старости») в собственном доме;

заложных — людях, умерших преждевременно и не своей смертью.

К последним относили утопленников, убитых, замерзших в лесу, погибших в результате несчастных случаев, а также тех, над кем не был совершен полноценный чин погребения.

Заложные покойники в православии Фото: Shutterstock/FOTODOM

Важно понимать, что такие представления были вызваны не столько церковными канонами, сколько языческим страхом перед «нечистыми» мертвецами, которых земля якобы не принимала и которые могли вредить живым. Заложные покойники издревле считались представителями мира нави, то есть потустороннего мира, которые не обрели покой после земной кончины.

Славяне верили, что земля не принимает таких мертвецов, считая их «нечистыми». Утонувших, убитых, замерзших в лесу или погибших в результате аварий (от каретных до современных автомобильных) хоронили отдельно от родовых кладбищ, часто на перекрестках дорог или в оврагах, опасаясь, что они превратятся в упырей и станут вредить живым.

Их называли «заложными», потому что за них никто не ручался перед природными духами, а смерть словно бы «заложила» их в залог стихии. В православии эта тема получила совершенно иное, христологическое осмысление, лишенное языческих суеверий, но сохранившее пасторскую осторожность.

Церковное отношение к утопленникам, убитым, погибшим в авариях

Так кто это — заложные покойники — в православии? Еще раз уточним, что в христианстве такого термина в принципе нет. Церковь подходит к вопросу о внезапной или насильственной смерти без языческого ужаса, но с евангельской любовью. Спаситель сказал: «Не судите, да не судимы будете». Эти слова известны каждому христианину. Поэтому и сама Церковь никогда не берет на себя смелость определять окончательную участь человека, погибшего в аварии, убитого или утонувшего.

Отношение к заложному умершему определяется прежде всего состоянием его души, верой и принадлежностью к Церкви. В отличие от самоубийц, которые сознательно отвергли дар жизни, люди, погибшие в результате стечения обстоятельств или чужой злой воли, не лишаются молитвенного предстательства Церкви. Как указывается в авторитетных источниках, от самоубийц «следует отличать людей, лишивших себя жизни по неосторожности», например утонувших из-за собственной халатности или пострадавших при нарушении техники безопасности.

Церковное отношение к утопленникам, убитым, погибшим в авариях Фото: Shutterstock/FOTODOM

Такие кончины трагичны, но не являются сознательным богоборчеством. Поэтому вопрос, почему заложных не отпевают, не совсем корректен. Не отпевают самоубийц и некрещеных (подробнее об этом читайте в нашем материале). А вот заложный покойник, бывший при жизни христианином, — совсем другое дело.

Можно ли отпевать заложного покойника: разбор канонов и практики

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо четко разграничить типы смерти. Отпевание умерших не своей смертью, если эта смерть была следствием несчастного случая, стихийного бедствия или преступления со стороны других людей, в православии не только допустимо, но и считается долгом христианской любви.

Ответ на вопрос, можно ли отпевать утопленника и замерзшего насмерть, тоже будет положительным, если покойный:

был крещеным;

не являлся самоубийцей;

при жизни не отрекся от Бога.

В случаях, когда тело не найдено (например при кораблекрушении) или когда после пропажи без вести прошло много времени, допускается заочное отпевание. Это правило отпевания умерших не своей смертью существует именно для тех, кто погиб насильственной или внезапной смертью (во время войны, авиакатастрофы или теракта, когда невозможно найти тело человека).

Однако здесь важно сделать оговорку, связанную с понятием «заложные покойники» в его бытовом значении. Если рассматривать умерших, не исповедовавшихся перед смертью и не причастившихся Святых Тайн, Церковь все равно совершает отпевание. В чинопоследовании погребения содержатся молитвы о прощении тех грехов, которые человек «словом, делом и помышлением» сделал при жизни, но не успел оплакать на исповеди. Единственное исключение — полное отсутствие покаяния в смертном грехе, но судить об этом, еще раз подчеркнем, не дано никому, кроме Господа.

Можно ли отпевать заложного покойника

Запрет на отпевание: в каких случаях и почему

Важный пункт ответа на вопрос об отпевании умерших не своей смертью — это причины, по котором в отпевании могут отказать. Главный и безоговорочный запрет на отпевания в православной традиции касается только сознательных самоубийц, а также тех, кто придерживался антихристианских взглядов или не был крещен.

Правила поминовения умерших насильственной смертью, начиная с отпевания, постановляют, что самоубийца (если только смерть не была случайной) не может быть отпет. А все потому, что такой уход из жизни является следствием неверия и отчаяния — тяжких грехов, лишающих человека благодати в самый ответственный момент. Церковь молится о прощении грехов, но не может насильно «спасти» того, кто сам окончательно отпал от Бога.

Важно знать, что говорят о самоубийцах и заложных покойниках святые. Так, святитель Феофан Затворник писал: «Отошедшие отсюда нераскаянными остаются вне Господа Спасителя... Церковь не молится, ибо они умирают в смертном грехе, не разрешенном, не очищенном покаянием». Так что святые о самоубийцах и заложных покойниках высказывались достаточно однозначно: первых отпевать запрещено, в случае со вторыми надо точно знать обстоятельства смерти (не было ли умысла).

Кроме того, отпевание не совершается:

над иноверцами (мусульманами, буддистами и представителями других религий);

некрещеными младенцами;

теми, кто умер во время совершения преступления против ближних.

Стоит особо подчеркнуть, что погибшие в драке или аварии по неосторожности (например водитель, протараненный другим автомобилем) не приравниваются к самоубийцам и подлежат отпеванию, если не было прямого умысла лишить себя жизни.

Запрет на отпевание: в каких случаях и почему не отпевают покойников Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как поминать заложных: домашняя молитва, милостыня, записки с оговоркой

Если кончина близкого была трагической, но Церковь разрешила отпевание (то есть если это не самоубийство), правила поминовения умерших насильственной смертью ничем не отличаются от обычного поминовения православных христиан. Допустимы:

сорокоуст;

обедни;

панихиды.

Однако существует практика, касающаяся тех, кто по разным причинам не был удостоен церковного погребения (самоубийцы или неопознанные жертвы). Как поминать заложных покойников в церкви в этом случае? Прямое поименное поминовение на литургии для некрещеных и самоубийц запрещено. Но это не значит, что о них нужно забыть.

Во-первых, существует усердная домашняя молитва. Дома, перед иконой, родственники могут читать Псалтирь или молитву преподобного Льва Оптинского об умерших без разрешения (самоубийцах).

Во-вторых, помогают дела милосердия. Раздача милостыни с просьбой помянуть душу раба Божия (имярек) является действенным средством помощи усопшему. В храме можно подать записку на панихиду, но с пометкой «самоубийца» — священник вправе прочитать ее частным порядком, хотя и не вынимает частицу на проскомидии. Правила поминовения умерших насильственной смертью предписывают акцент на добрых делах, совершаемых в память об усопшем, и на милостыне.

Как поминать заложных покойников Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда Церковь может сделать исключение, и что говорят святые

Церковная практика знает случаи, когда запрет на отпевание снимался. Это происходит, если будет доказано, что человек покончил с собой в состоянии невменяемости (например вследствие психического расстройства) или по неосторожности. Для этого родственники подают прошение на имя правящего архиерея, прикладывая медицинское заключение.

Исключение может быть сделано для тех, кто покончил с жизнью «в припадке безумия», так как такой человек не владел собой. Как мы уже убедились, Отцы Церкви строги в отношении самоубийц. Но они также призывают к милости в отношении тех, кто погиб несчастной смертью. О нераскаявшихся грешниках Церковь не молится как о членах своего тела, но скорбит о них как о чадах, погибших по безумию.

Косвенным свидетельством милости Божией является история святого отрока Артемия Веркольского. Житие сообщает, что он был убит молнией в поле — смертью внезапной и насильственной. В народном сознании (но не в церковном) это могло бы сблизить его с заложными покойниками, однако Церковь прославила его как святого. Это показывает, что внезапность кончины не определяет посмертной участи человека перед Богом.

Так что нужно запомнить главное: если причиной смерти было не самоубийство, несите в храм записки, заказывайте сорокоуст и не терзайтесь сомнениями. Если же это самоубийство, молитесь дома, творите милостыню и уповайте на милосердие Божие, не дерзая определять участь души своего близкого.

Таким образом, понятие «заложные покойники» является скорее историко-этнографическим термином, нежели актуальной канонической проблемой. Сегодня отпевание умерших не своей смертью совершается повсеместно. А особенности поминовения умерших не своей смертью определяет любовь Церкви, отделяющая зерна истинного благочестия от плевел языческих суеверий.

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