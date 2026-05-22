Психиатр объяснил рост числа людей с ментальными расстройствами

Увеличение числа обращений к психиатрам связано с негативной новостной повесткой в мире, заявил NEWS.ru психиатр Василий Шуров. По его словам, свою роль также играют люди, которые зарабатывают на распространении информации о ментальных проблемах.

Очень много причин, по которым людей с ментальными расстройствами стало больше. Благодаря интернету возникла высокая осведомленность о подобных недугах. Они стали чаще обращаться к специалистам. Те, кто на этом зарабатывают, очень активно продвигают данную проблему. Та же самая депрессия чрезвычайно распространена в богатых странах, где люди могут оплачивать супердорогие антидепрессанты. Раньше лечения не было, толком не знали, как это делать. Ну и, конечно же, достаточно высокая турбулентность в мировой новостной повестке, — пояснил Шуров.

Он отметил, что число людей с психическими расстройствами начало расти с периода пандемии COVID-19. По словам специалиста, из-за мгновенного распространения информации общество постоянно находится в напряжении, и в отдельных случаях это приводит к ментальным отклонениям.

Ранее сообщалось, что почти 1,2 млрд человек по всему миру страдают от психических расстройств. Это на 95% больше, чем в 1990 году. По словам ученых, число таких людей продолжает увеличиваться.