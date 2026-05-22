22 мая 2026 в 16:21

В Европе заявили об угрозе газового кризиса из-за Ормуза

Энергокомпания Equinor предупредила Европу о риске дефицита газа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Европа может столкнуться с критическим дефицитом газа в случае длительной блокады Ормузского пролива и перебоев с судоходством, передает Reuters со ссылкой на международную энергетическую компанию Equinor. В компании считают, что риски для европейских хранилищ существенно возрастут, если ограничения сохранятся от одного до трех месяцев.

По данным Gas Infrastructure Europe, уровень заполненности газовых хранилищ в Европе превышает 35%, что ниже сезонной нормы примерно на 50%. Евросоюз установил целевой показатель по запасам газа на уровне 90%, который странам ЕС необходимо обеспечить к концу летнего периода.

Старший вице-президент Equinor по торговле газом и электроэнергией Хелле Остергард Кристиансен заявила, что при быстром завершении конфликта между США и Ираном компания сможет достичь ограниченного, но приемлемого уровня заполненности хранилищ около 75%.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что кризис в Европейском союзе наступил из-за отказа от российских энергоносителей. Так он прокомментировал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что страна не может защитить граждан от колебаний рынка.

