Пропажа наемников и одиночка с гранатометом: новости СВО на вечер 22 мая

Несколько сотен колумбийских наемников исчезли после вступления в ряды Вооруженных сил Украины, российский боец пошел на отчаянный шаг и в одиночку сорвал прорыв украинской армии. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Российский боец в одиночку сорвал прорыв ВСУ

Боец СВО с позывным Турист в одиночку сорвал попытку прорыва ВСУ. Во время боя на одном из направлений фронта, когда противник шел на прорыв позиций, военнослужащий принял решение, которое могло стоить ему жизни, — в частности, он выбежал на открытое пространство и начал работать из гранатомета.

Начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го АК с позывным Карта сообщил об уничтожении свыше 90 станций Starlink Вооруженных сил Украины с начала мая в Харьковской области. По его словам, задачу осуществили военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки войск «Север».

Охранников украинской АЭС отправили на фронт

Командование ВСУ приняло решение перебросить в Сумскую область 30-й полк Национальной гвардии, который обеспечивал безопасность Южно-Украинской атомной электростанции. По словам источника в российских силовых структурах, подобный шаг со стороны украинского руководства был вызван обострением обстановки на данном оперативно-тактическом направлении и нехваткой живой силы.

«На фоне колоссальных потерь в Сумской области командование ВСУ перебрасывает из Николаевской области на данный участок фронта 30-й полк охраны особо важных государственных объектов НГУ», — отметил он.

Раскрыты детали исчезновения сотен наемников после вступления в ВСУ

Колумбийская НКО «Голоса тех, кого нет» ведет поиск порядка 300 пропавших наемников, воевавших за ВСУ. Как заявила руководитель организации Патрисия Мендиганьо, латиноамериканцев заманивают в ряды украинской армии обещаниями больших заработных плат и комфортных условий, однако на деле их используют в качестве пушечного мяса. Родственники по большей части не получают компенсаций после смерти наемников, уточнила Мендиганьо.

По словам аналитиков, участие латиноамериканских наемников в конфликте на Украине создает угрозу для стран Латинской Америки. Они отмечают, что вернувшиеся домой «легионеры» могут примкнуть к местным преступным группировкам, где их боевой опыт высоко ценится.

ВС РФ освободили Верхнюю Терсу и нанесли мощные удары по украинскому ВПК

Армия России освободила Верхнюю Терсу Запорожской области. Задание выполнили 155-й полк морской пехоты и 394-й мотострелковый полк группировки «Восток». В Минобороны подтвердили эту информацию.

По данным ведомства, ВСУ понесли значительные потери — армия лишилась более двух рот военнослужащих в ходе боев за Верхнюю Терсу. Населенный пункт стал уже вторым освобожденным российскими бойцами объектом за прошедшую неделю, после того как военнослужащие группировки «Восток» успешно взяли под контроль село Чаривное.

Военнослужащие Вооруженных сил России за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса. Кроме того, атакованы несколько военных аэродромов.

По информации Минобороны, средствами противовоздушной обороны сбиты 46 управляемых авиационных бомб и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США. Также были ликвидированы крылатая ракета большой дальности «Фламинго», управляемая ракета большой дальности «Нептун-МД» и 4184 БПЛА самолетного типа.

