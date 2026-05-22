Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 07:38

Стало известно, как конфликт на Украине стал угрожать Латинской Америке

Возвращение наемников ВСУ стало угрожать ростом преступности в Латинской Америке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Участие латиноамериканских наемников в конфликте на Украине создает угрозу для стран Латинской Америки, пишет Lenta.ru. Авторы материала отмечают, что вернувшиеся домой «легионеры» могут примкнуть к местным преступным группировкам, где их боевой опыт высоко ценится.

Особым спросом в криминальной среде пользуются выходцы из Колумбии, где остается много ветеранов, ранее сражавшихся с повстанцами. Некоторые из бывших наемников ВСУ даже примыкают к мексиканским наркокартелям, пишет издание.

Согласно данным испанской газеты El País, представители крупнейшей группировки «Новое поколение Халиско» (CJNG) через соцсети и мессенджеры связываются с колумбийцами, находящимися на Украине, и предлагают им работу. Речь идет об отставниках, которые успели побывать в «командировках» не только на Украине, но и в Судане, Ираке, Афганистане или Йемене, уточняется в материале.

Ранее сообщалось, что колумбийская НКО «Голоса тех, кого нет» ведет поиск порядка 300 пропавших наемников, воевавших за ВСУ. Как заявила руководитель организации Патрисия Мендиганьо, латиноамериканцев заманивают в ряды украинской армии обещаниями больших заработных плат и комфортных условий, однако на деле их используют в качестве пушечного мяса.

Мир
Латинская Америка
конфликт на Украине
наемники
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик Тишковец: пик холода в Москве наступит ночью 28 мая
Командование ВСУ погнало охранников АЭС на фронт в Сумской области
Врач назвала опасную утреннюю привычку, которая есть почти у всех
Новая группа «невест ИГ» отправилась из Сирии в Австралию
Озвучено, что может сделать один звонок Трампа по Тайваню
Венедиктов раскрыл, во что превратился Международный уголовный суд
Признание Сырского, вербовка «черных вдов» ВСУ: новости СВО к утру 22 мая
Российские баскетболисты попали в смертельное ДТП на автобусе
Стало известно, как конфликт на Украине стал угрожать Латинской Америке
«Взлетит на воздух все»: названо тайное прозвище Каллас в Европарламенте
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 мая: инфографика
Жители канадской провинции проголосуют за отделение от страны
Прорвали оборону и захватили укреппозиции ВСУ: успехи ВС РФ к утру 22 мая
Мужчину госпитализировали с ранением лица, рук и ног после атаки дрона ВСУ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 217 БПЛА
На Западе заметили странную деталь в поведении Зеленского
Названа неочевидная причина плохого сна и подавленного состояния
Несколько сотен колумбийских наемников исчезли после вступления в ВСУ
Трихолог рассказала, какие шампуни не навредят коже головы
Депутатство, преследования фанатов, отношение к СВО: как живет Семенович
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.