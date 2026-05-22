Стало известно, как конфликт на Украине стал угрожать Латинской Америке Возвращение наемников ВСУ стало угрожать ростом преступности в Латинской Америке

Участие латиноамериканских наемников в конфликте на Украине создает угрозу для стран Латинской Америки, пишет Lenta.ru. Авторы материала отмечают, что вернувшиеся домой «легионеры» могут примкнуть к местным преступным группировкам, где их боевой опыт высоко ценится.

Особым спросом в криминальной среде пользуются выходцы из Колумбии, где остается много ветеранов, ранее сражавшихся с повстанцами. Некоторые из бывших наемников ВСУ даже примыкают к мексиканским наркокартелям, пишет издание.

Согласно данным испанской газеты El País, представители крупнейшей группировки «Новое поколение Халиско» (CJNG) через соцсети и мессенджеры связываются с колумбийцами, находящимися на Украине, и предлагают им работу. Речь идет об отставниках, которые успели побывать в «командировках» не только на Украине, но и в Судане, Ираке, Афганистане или Йемене, уточняется в материале.

Ранее сообщалось, что колумбийская НКО «Голоса тех, кого нет» ведет поиск порядка 300 пропавших наемников, воевавших за ВСУ. Как заявила руководитель организации Патрисия Мендиганьо, латиноамериканцев заманивают в ряды украинской армии обещаниями больших заработных плат и комфортных условий, однако на деле их используют в качестве пушечного мяса.