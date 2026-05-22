Венедиктов раскрыл, во что превратился Международный уголовный суд Замсекретаря Совбеза РФ Венедиктов: МУС превратился в оружие гибридной войны

Международный уголовный суд превратился из органа правосудия в юридическое орудие гибридной войны, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. По его словам, которые приводит РИА Новости, должностные лица МУС, принявшие противоправные решения, должны привлекаться к ответственности по нормам национального уголовного права.

МУС, по сути, трансформировался из органа международного правосудия в юридическое орудие гибридной войны. Его судьи, прокуроры и прочие должностные лица, принявшие противоправные решения, могут и должны преследоваться за преступления, предусмотренные национальным уголовным правом, — считает Венедиктов.

Венедиктов подчеркнул, что юристам суверенных государств необходимо на всех доступных площадках давать аргументированную профессиональную критику решений МУС, донося международно-правовую позицию до мирового юридического сообщества и СМИ. Он добавил, что Россия готова тесно взаимодействовать со всеми заинтересованными странами, чтобы не допустить продолжения деструктивной деятельности «этого псевдосуда».

Ранее министр финансов Израиля, лидер ультраправой партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич приказал эвакуировать деревню палестинских бедуинов Хан аль-Ахмар. Решение было принято после публикации о продвижении ордера в отношении него в МУС.