Глобальный кризис имеет рукотворный характер, у него есть выгодоприобретатели, заявил на брифинге в МИД заместитель секретаря Совбеза России Александр Венедиктов. Он связал текущую напряженность с сопротивлением переходу к многополярному миру, сообщает ТАСС.

Задаваясь вопросом о том, что является причиной такой беспрецедентной напряженности в мире, приходится констатировать, что нынешний глобальный кризис имеет рукотворную природу и конкретных выгодоприобретателей, которые не готовы смириться с наступающей эпохой многополярности, — сказал Венедиктов.

Заместитель секретаря Совбеза РФ также отметил, что на Украине против России действуют 56 западных стран. По его словам, в мире нарастают глобальная нестабильность и угрозы международной безопасности.

До этого заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин заявил, что Украина превратилась в наркогосударство, которое оказывает криминальное влияние на соседние страны. По его словам, приход к власти националистов после государственного переворота 2014 года привел к росту наркопреступности и наркозависимости населения.