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04 июня 2026 в 15:09

Галузин указал на особый характер отношений России и Азербайджана

Михаил Галузин Михаил Галузин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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У Москвы и Баку сложились особые отношения, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, между сторонами достигнут высокий уровень межгосударственного взаимодействия.

Само присутствие темы российско-азербайджанских отношений в повестке дня Петербургского международного экономического форума уже говорит об особом характере отношений между Россией и Азербайджаном, — отметил Галузин.

Ранее дипломат заявил, что Россия готова всячески содействовать сближению Азербайджана с Евразийским экономическим союзом. По его оценке, это положительно скажется на экономике республики за счет доступа к общему рынку товаров и расширения сотрудничества в сфере транспорта, услуг и инвестиций.

Также Галузин отметил, что Азербайджан способен стать одним из ключевых транспортно-логистических узлов большого евразийского пространства. Он подчеркнул, что российская сторона нацелена на гармоничное и взаимодополняющее сопряжение на Южном Кавказе всех широтных и трансконтинентальных магистралей.

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