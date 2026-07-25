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25 июля 2026 в 08:02

Украину обвинили в еще большей нацификации

Азаров указал на игнорирование усиления нацификации Украины со стороны Европы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Усиление курса на нацификацию Украины осталось практически незамеченным в Европе, заявил ТАСС бывший премьер-министр страны (2010–2014) Николай Азаров. По его словам, внешние проявления этой тенденции были связаны с личным участием президента Владимира Зеленского в перезахоронении Андрея Мельника — пособника фашистов и гитлеровского коллаборациониста.

Эта тенденция проявилась уже порядочно времени тому назад, и ее внешние проявления были связаны с тем, что [Владимир] Зеленский лично участвовал в перезахоронении [Андрея] Мельника — пособника фашистов, гитлеровского коллаборациониста. <...>. Это были внешние проявления. Это встретило жесткое осуждение в Польше, но в [остальной] Европе прошло относительно малозамеченным, — заявил Азаров.

Ранее экс-премьер Украины заявил, что назначенный премьер-министром Украины Сергей Корецкий оказался скомпрометирован связями с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого в СМИ называют «кошельком» Зеленского. По его мнению, именно поэтому новый глава правительства будет полностью подконтролен Западу.

Кроме того, Азаров указывал, что перспективы вступления страны в НАТО отсутствуют как сейчас, так и в ближайшие десятилетия. По его словам, государства Альянса не намерены принимать в свой состав разрушенную и коррумпированную страну. Политик предположил, что именно этим объясняется отсутствие упоминаний о перспективах вступления Киева в военный блок в итоговом коммюнике саммита НАТО в Анкаре.

Европа
Украина
Николай Азаров
нацисты
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