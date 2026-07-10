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10 июля 2026 в 05:43

«Ни сегодня, ни через 10 лет»: Азаров вынес приговор надеждам Киева

Азаров: разрушенную и коррумпированную Украину никогда не примут в НАТО

Николай Азаров Николай Азаров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Перспективы вступления Украины в НАТО отсутствуют как в настоящее время, так и в ближайшие десятилетия, заявил ТАСС экс-премьер республики Николай Азаров. По его словам, страны Альянса не намерены принимать в свой состав разрушенную и коррумпированную страну.

Политик предположил, что именно поэтому в итоговом коммюнике саммита НАО в Анкаре отсутствуют упоминания о перспективах вступления Киева в военный блок. Он отметил, что, хотя официального членства нет, Киев фактически пользуется поддержкой НАТО. Азаров подчеркнул, что Украина получает значительные финансовые вливания, современные вооружения, разведывательные данные и политическую поддержку, недоступную другим странам Альянса.

Ну и зачем им принимать, когда воюют эти ребята, миллионы людей уже в могилы закопали. И с другой стороны, НАТО никакой ответственности за это не несет <...>. Нашлась такая вот страна, которая своих людей в могилу укладывает, — подытожил он.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что саммит НАТО в Анкаре оказался унизительным для президента Украины Владимира Зеленского. Ему не предоставили участия в пленарном заседании, ограничив выступление краткой сессией на Форуме оборонных индустрий Альянса.

Россия
Украина
Николай Азаров
НАТО
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