Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО

Саммит НАТО, состоявшийся в Анкаре 7–8 июля, оказался унизительным для президента Украины Владимира Зеленского, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в опубликованном на сайте ведомства комментарии. Ему не предоставили участия в пленарном заседании, ограничив выступление краткой сессией на Форуме оборонных индустрий Альянса.

Вновь озвучил свой традиционный набор хотелок, выпрашивая поставки систем ПРО и ПВО и боеприпасы к ним, рекламировал террористические компетенции ВСУ. Какой-либо внятной реакции натовцев на эти пассажи не последовало, — подчеркнула Захарова.

Как указано в комментарии, единственным положительным моментом стало заключение Украиной ряда двусторонних соглашений в рамках проекта, связанного с дронами. Кроме того, совместная пресс-конференция с генсекретарем Альянса Марком Рютте оказалась очень короткой. Зеленскому было дано слово всего на четыре минуты, при этом журналисты не задавали ему вопросов.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин указал, что Украина не сможет самостоятельно изготавливать ракеты для ЗРК Patriot. Он отметил, что у Киева практически не осталось ресурсов для высокотехнологичного производства. Эксперт добавил, что единственным возможным вариантом может стать лишь организация сборочных цехов за пределами страны.