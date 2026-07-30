Наступление ВС РФ на Харьков 30 июля: последние новости, Купянск, сводка

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 30 июля 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в четверг, 30 июля: обстановка на фронте сегодня

«На Харьковском направлении „северяне“ продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области. Наши войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Харькова, Лютовки, Карасевки, Цуповки, Рубежного, Петропавловки, Бугаевки, Слизнево, Приколотного, Ивашкино, Колодезного, Мерефы и Дергачей. Наши штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. Командование ВСУ признало неспособность 425-го и 475-го ОШП своими силами остановить продвижение наших войск на данном участке фронта и перебросило в направлении Казачьей Лопани также подразделения 92-го отдельного противотанкового батальона, которые уже понесли потери», — пишет «Северный ветер».

По словам авторов канала, по резервам ВСУ в Цуповке, Залютино и Карасевке российская авиация и операторы ударных БПЛА нанесли огневое поражение, уничтожив украинских штурмовиков.

«На Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ „Север“ продвинулись на четырнадцати участках до 500 метров. Стрелковые бои продолжаются в селах Ивановка, Юрченково, поселке Белый Колодезь, в Бакшеевке, около Шевченково, в Веровке и в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы продолжают вести стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, а также в селах Устиновка и Анищино (Анискино)», — добавил «Северный ветер».

«Дневник десантника» передает, что на Купянском направлении на восточном фланге продолжаются бои за восточные подступы к Купянску-Узловому.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Противник все минирует на 15–20 км в глубину, для нарушения нашей логистики. Продвижений значимых по линии фронта нет ни с нашей стороны, ни со стороны противника. Идут преимущественно бои дронами. Харьковское направление. ВС РФ продолжают расширять полосу безопасности в Харьковской области. Бойцы ВС РФ зачищают лесные массивы в окрестностях населенного пункта Казачья Лопань. Восточнее населенного пункта Белый Колодезь наши подразделения продолжают давить на оборонительные позиции врага», — добавил автор канала.

Минобороны РФ вчера заявило, что в Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Василевка, Бугаевка, Широкое, Новоалександровка и Сосновый Бор.

«ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, бронетранспортер, девять автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку „Богдана“. Подразделения группировки войск „Запад“ заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Грушевка, Боровское, Моначиновка Харьковской области», — добавили в МО РФ.

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