«Серьезные проблемы»: военэксперт об уничтожении Россией АЗС под Харьковом Кнутов: потеря ВСУ АЗС под Харьковом создает панику в городах и на фронте

Утрата ВСУ всех автозаправочных станций от Полтавы до Харькова вызывает панику в городах и на передовой, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Россия не позволяет украинской армии заправлять боевую технику на этом направлении.

Важно работать по АЗС. Всего более 300 [украинских] станций сейчас выведено из строя. На трассе Харьков — Полтава практически все прекратили работу. Получается, что дороги, ведущие к Харькову, сейчас находятся под серьезным контролем. Тем самым ВС России фактически лишают ВСУ, которые находятся в регионе, возможности осуществлять заправку боевой техники и подвозить топливо для своих войск. Это создает серьезные проблемы и усиливает панические настроения не только в крупных городах, но и непосредственно на поле боя среди военных, — высказался Кнутов.

Он подчеркнул, что часть вооружения для ВСУ поступает через Польшу. По словам эксперта, железнодорожный тоннель играет ключевую роль в этом процессе, но без тактического ядерного оружия справиться с ним невозможно. Специалист также отметил, что пока этот вопрос не обсуждается на высшем уровне в России.

Необходимо просто найти наиболее уязвимые станции, железнодорожные пути и мосты и, соответственно, выводить их из строя регулярно, чтобы перевозки были сведены к минимуму. Не надо забывать, что автотранспортом также в фурах под видом гражданских грузов перевозится большое количество оружия, — заключил Кнутов.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России продолжили удары по украинским портам и судам, используемым ВСУ. По данным ведомства, атаки были направлены на разрушение военной логистики и уничтожение запасов топлива украинских войск.