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30 июля 2026 в 10:24

Суд закрыл ресторан в Екатеринбурге из-за антисанитарии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приостановил работу местного ресторана «Сыроварня» на 10 дней, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Решение принято из-за того, что блюда готовили в антисанитарных условиях. Кроме того, некоторые сотрудники заведения не имели необходимых справок и прививок.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес постановление о приостановлении деятельности ресторана «Сыроварня» (ООО «Сыроварня Урал»), расположенного на ул. Дзержинского, 2/2. Заведение общественного питания закрыто на 10 суток за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, создающие реальную угрозу здоровью посетителей, — сказано в сообщении.

Ранее в Коми выявили сальмонеллез у нескольких спортсменов, посещавших кафе на базе лыжного комплекса. Часть заболевших госпитализирована, остальные лечатся амбулаторно.

До этого Россельхознадзор выявил нарушения почти в каждой второй пробе, которые поставляли в школы, больницы и другие социальные учреждения Нижегородской области. Плесень, дрожжи и скрытые растительные жиры были обнаружены в молочной продукции, которой кормили пациентов и детей.

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Свердловская область
антисанитария
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