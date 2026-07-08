Закуска из печеных перцев на поджаристый хлеб — обалденное летнее блюдо, которое точно захочется повторять

Когда начинается сезон сладкого перца, обязательно готовлю эту простую закуску. После запекания перец становится невероятно нежным, сладковатым и ароматным, а в сочетании со сливочным сыром, красным луком и оливками получается настолько удачная намазка, что обычный хлеб превращается в настоящее ресторанное блюдо.

Больше всего люблю подавать ее на ломтиках поджаренного деревенского хлеба. Хрустящая корочка, нежная начинка и легкая свежесть кинзы делают эту закуску идеальной и для семейного ужина, и для праздничного стола.

Для приготовления понадобится: красный сладкий перец — 2 шт., красный лук — 1/2 шт., сливочный сыр — 2 ст. л., оливки без косточек — 1 ст. л., кинза — 1 небольшой пучок, чеснок — 1 зубчик, оливковое масло — 1 ст. л., черный молотый перец — по вкусу, соль — по вкусу, хлеб — 6–8 ломтиков.

Перцы выложите на противень и запекайте при 220 градусах около 25–30 минут, периодически переворачивая, пока кожица не станет хорошо подпаленной. Сразу переложите их в пакет или накройте миской на 10 минут, затем снимите кожицу, удалите семена и нарежьте мякоть небольшими кусочками.

Добавьте мелко нарезанный красный лук, измельченные оливки, чеснок и кинзу. Положите сливочный сыр, влейте оливковое масло, приправьте солью и свежемолотым перцем, затем аккуратно перемешайте. Ломтики хлеба обжарьте до золотистой корочки на сухой сковороде, в тостере или в духовке. Щедро выложите сверху перечную начинку и сразу подавайте к столу.