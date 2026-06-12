Беру помидоры и пармезан: брускетты исчезают со стола быстрее шашлыка — летняя закуска за 15 минут

Беру помидоры и пармезан: брускетты исчезают со стола быстрее шашлыка — летняя закуска за 15 минут

Есть закуски, которые выглядят по-ресторанному, а готовятся из самых простых продуктов. Эти брускетты именно такие.

Хрустящий поджаренный хлеб, сочные помидоры с базиликом и ароматный пармезан превращаются в идеальное дополнение к летнему ужину, пикнику или праздничному столу.

Секрет вкуса — в простой заправке.

Для приготовления вам понадобится: хлеб — 9 ломтиков, свежие помидоры — 500 г, сахарная пудра — 1 ч. л., чеснок — 1 зубчик, соль — 1 щепотка, черный молотый перец — на кончике ножа, базилик — 1–2 веточки, растительное масло — 2 ст. л., пармезан — 50–70 г.

Помидоры нарежьте небольшими кубиками и переложите в миску. Добавьте измельченный чеснок, мелко нарезанный базилик, соль, перец, сахарную пудру и растительное масло. Аккуратно перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы овощи пустили сок и пропитались ароматами.

Ломтики хлеба подсушите на сухой сковороде, гриле или в духовке до золотистой корочки. Они должны стать хрустящими снаружи, но оставаться мягкими внутри.

На каждый кусочек хлеба выложите томатную начинку вместе с небольшим количеством образовавшегося сока. Сверху щедро натрите пармезан.

Подавайте сразу после приготовления, пока хлеб остается хрустящим, а помидоры свежими и сочными.

Личный опыт

Автор Шмырева Ольга летом такие брускетты готовит чаще любых бутербродов. Иногда кажется, что делаешь закуску на большую компанию, а через десять минут на тарелке не остается ни кусочка.