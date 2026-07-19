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19 июля 2026 в 15:00

Бланширую перец в маринаде и отправляю в морозилку — зимой ем как свежий, с хлебом и маслом

Фото: D-NEWS.ru
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Беру толстостенный болгарский перец, бланширую его в пряном маринаде с чесноком и зеленью, а затем замораживаю в контейнерах — никаких банок, стерилизации и закаток. Зимой достаю — и на столе мясистые, сочные перцы, пропитанные ароматом сельдерея и петрушки, с легкой кислинкой яблочного уксуса и масла. Они остаются упругими, но нежными, идеально подходят к мясу, в салаты или просто как закуска к хлебу. Без лишней возни с консервацией, а результат — как свежие летние овощи посреди зимы.

Для приготовления вам понадобится: 3 кг болгарского перца, 200 г сельдерея (зелень со стеблями), 120 г петрушки, 100 г чеснока, 250 мл растительного масла, 500 мл воды, 100 мл яблочного уксуса, 4 лавровых листа, 1 ч. ложка черного перца горошком, 1 ст. ложка соли, 2 ст. ложки сахара.

Перец очистите от семян. Зелень и чеснок мелко нарежьте. Для маринада смешайте воду, масло, уксус, соль, сахар, лаврушку, перец и немного зелени с чесноком, доведите до кипения. Бланшируйте перец порциями в маринаде 2–5 минут, выкладывайте на поднос. В кастрюле слоями перекладывайте перец с зеленью и чесноком. Залейте процеженным маринадом, прижмите грузом, остудите. Разложите по контейнерам и заморозьте. Храните в морозилке.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже заморозила такой перец — зимой он улетает за ужином, все хрустят им прямо из морозилки. Я добавила больше чеснока и немного острого перца для пикантности. Кстати, вместо сельдерея можно взять кинзу — получится восточный акцент. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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