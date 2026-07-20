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20 июля 2026 в 10:21

И на завтрак, и вместо пиццы: беру тарталетки и яйца — эту закуску точно будете готовить не раз

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется приготовить что-то необычное, но без долгих хлопот, этот рецепт всегда выручает. Хрустящие тарталетки с нежным омлетом выглядят празднично, хотя готовятся из самых простых продуктов. Начинку можно менять по своему вкусу, поэтому каждый раз получается немного новое блюдо.

Такой завтрак нравится и взрослым, и детям, а на столе исчезает одним из первых.

Для приготовления вам понадобится: песочные тарталетки — 10–12 шт., яйца — 4 шт., молоко — 50 мл, ветчина или вареная колбаса — 120 г, помидор — 1 шт., сладкий перец — 1/2 шт., твердый сыр — 80 г, кетчуп — 2 ст. л., соль — по вкусу.

Яйца взбейте с молоком и щепоткой соли до однородности. Ветчину, помидор и сладкий перец нарежьте небольшими кубиками и смешайте с яичной массой. Расставьте тарталетки на противне или в форме для выпечки и аккуратно наполните подготовленной начинкой почти до краев. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут.

Затем достаньте, посыпьте каждую тарталетку тертым сыром, нанесите сверху тонкую сеточку из кетчупа и верните в духовку еще на 5 минут, чтобы сыр полностью расплавился и слегка подрумянился.

Личный опыт

Такие омлетные тарталетки особенно выручают в выходные, когда хочется приготовить красивый завтрак без лишней суеты. Иногда вместо ветчины добавляю отварную курицу или обжаренные грибы, а для свежести посыпаю готовое блюдо зеленым луком или укропом. Получается сытно, ярко и очень аппетитно.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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