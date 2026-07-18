Для этой кабачковой икры просто все запекаю: классная закуска без мороки

Для этой кабачковой икры просто все запекаю: классная закуска без мороки

Если раньше для кабачковой икры приходилось по отдельности обжаривать овощи, постоянно их помешивать и стоять у плиты, то теперь все намного проще. Нарезаю овощи, отправляю их в духовку, а потом остается только измельчить блендером.

Вкус получается даже насыщеннее, чем у классической икры, ведь запеченные овощи становятся слаще и ароматнее. Если добавить уксус, то можно закатать на зиму.

Для приготовления вам понадобится: кабачки — 3 шт., морковь — 2 крупные, болгарский перец — 3 крупных, помидоры — 3 шт., ялтинский лук — 1–2 шт., чеснок — 4 крупных зубчика, растительное или оливковое масло — 20 мл, соль — по вкусу. Для заготовки на зиму дополнительно: уксус 9% — 30–40 мл.

Кабачки, сладкий перец и ялтинский лук нарежьте крупными кусочками, морковь — кружочками. Помидоры и очищенные зубчики чеснока оставьте целыми. Выложите все овощи на противень, посолите, полейте маслом и запекайте при 200 градусах 40–50 минут, пока морковь не станет полностью мягкой.

С горячих помидоров снимите кожицу, затем переложите все овощи в глубокую миску и измельчите погружным блендером до желаемой консистенции. Попробуйте на соль и при необходимости добавьте еще немного. Если готовите икру на зиму, влейте уксус, доведите массу до кипения, проварите 2–3 минуты, разложите по стерильным банкам и сразу герметично закатайте.

Личный опыт

Мне этот способ нравится гораздо больше классического. После запекания овощи приобретают легкий сладковатый вкус и насыщенный аромат, поэтому никаких дополнительных специй я обычно не добавляю.