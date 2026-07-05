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05 июля 2026 в 17:09

Забудьте об обычной глазунье — французские яйца Орсини. Воздушное «облако» с жидким желтком, которое покоряет с первого взгляда

Фото: D-NEWS.ru
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Если хочется удивить домашних необычным завтраком, попробуйте приготовить яйца Орсини. Это классическое французское блюдо выглядит так, будто его подали в хорошем ресторане: пышное «облако» из взбитых белков скрывает внутри яркий жидкий желток. Несмотря на эффектную подачу, готовится оно всего за несколько минут из самых простых продуктов.

Секрет блюда — правильно взбитые белки. Во время запекания они становятся воздушными и нежными, а желток остается кремовым. Добавьте немного тертого сыра и свежей зелени — и обычные яйца превращаются в настоящий деликатес.

Для приготовления понадобится: яйца — 4 шт., твердый сыр — 40 г, сливочное масло — 15 г, соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, свежий шнитт-лук или петрушка — несколько веточек.

Аккуратно отделите белки от желтков, стараясь не повредить желтки. Белки взбейте с щепоткой соли до крепких устойчивых пиков. Добавьте половину натертого сыра и осторожно перемешайте лопаткой. Противень застелите пергаментом и слегка смажьте сливочным маслом. Разделите белковую массу на четыре порции, сформировав высокие «облака».

В центре каждого сделайте небольшое углубление. Выпекайте при 180 °C около 4–5 минут, затем осторожно положите в каждое углубление по одному желтку, посыпьте оставшимся сыром и верните в духовку еще на 2–3 минуты. Белки должны стать золотистыми, а желтки — остаться жидкими. Перед подачей посыпьте свежей зеленью и свежемолотым перцем.

Проверено редакцией
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