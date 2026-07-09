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09 июля 2026 в 10:19

Стало известно, сможет ли Украина производить ракеты для Patriot

Военэксперт Дандыкин: Украина не сможет производить ракеты для Patriot

ПВО Patriot ПВО Patriot Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press
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Украина не сможет самостоятельно изготавливать ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, у Киева практически не осталось ресурсов для высокотехнологичного производства. Он добавил, что единственным возможным вариантом может стать лишь организация сборочных цехов за пределами страны.

Сомневаюсь, что Украина сможет самостоятельно производить ракеты для Patriot. У них мало что осталось, может быть, максимум какие-то сборочные цеха. Это сложные изделия. США со всеми своими возможностями производят около 800 ракет для Patriot в год. Скорее всего, делать их будут под эгидой Украины, за пределами страны, может быть, в Германии. Так сейчас собирают дроны для ВСУ в Чехии и Италии. Если производство Patriot появится на Украине, подобные заводы станут законными целями для наших ударов. Но чтобы наладить производство, Киеву нужно минимум несколько месяцев, а то и год, — пояснил Дандыкин.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов предположил, что Соединенные Штаты не допустят строительства заводов по производству ЗРК Patriot на Украине. По его словам, предприятия разместят в западных странах, чтобы защитить их от российских ударов.

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