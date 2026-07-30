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30 июля 2026 в 09:25

Суд отправил водителя школьного автобуса в тюрьму за изнасилование ребенка

Водителя автобуса в ЮАР осудили на пожизненное за изнасилование девочки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В ЮАР суд приговорил водителя школьного автобуса к пожизненному лишению свободы по делу об изнасиловании против девятилетней школьницы, пишет IOL. По информации издания, инцидент произошел в городе Мамелоди. Мужчина, который устроился водителем школьного транспорта всего за два месяца до случившегося, через младшего брата девочки пригласил ее к себе домой.

Детям он велел сообщить матери, что они идут играть на улицу, после чего отправил мальчика в магазин, дав ему деньги. Когда девочка захотела уйти вместе с братом, мужчина не позволил ей покинуть дом. После возвращения мальчика он отпустил ребенка, однако, как утверждается, перед этим пригрозил ей, чтобы она никому не рассказывала о произошедшем, и дал детям деньги.

О случившемся стало известно лишь спустя месяц. Мать девочки обратила внимание, что дочь расплакалась, проходя мимо дома мужчины. После этого в полицию поступило заявление, подозреваемого задержали.

Во время судебного разбирательства обвиняемый отрицал свою вину и просил не назначать ему пожизненное наказание, объясняя это тем, что является единственным кормильцем троих детей. Суд признал его виновным и назначил максимальную меру наказания.

Ранее в Московской области задержали иеромонаха, которого подозревают в совершении преступления в отношении 11-летней жительницы Ленинградской области. По информации источника, мужчина познакомился с девочкой через социальную сеть и, как утверждается, знал о ее возрасте. Следствие полагает, что в феврале и марте он путем переписки убедил ребенка отправить ему интимные фотографии.

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ЮАР
изнасилования
растление несовершеннолетних
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