Суд отправил водителя школьного автобуса в тюрьму за изнасилование ребенка Водителя автобуса в ЮАР осудили на пожизненное за изнасилование девочки

В ЮАР суд приговорил водителя школьного автобуса к пожизненному лишению свободы по делу об изнасиловании против девятилетней школьницы, пишет IOL. По информации издания, инцидент произошел в городе Мамелоди. Мужчина, который устроился водителем школьного транспорта всего за два месяца до случившегося, через младшего брата девочки пригласил ее к себе домой.

Детям он велел сообщить матери, что они идут играть на улицу, после чего отправил мальчика в магазин, дав ему деньги. Когда девочка захотела уйти вместе с братом, мужчина не позволил ей покинуть дом. После возвращения мальчика он отпустил ребенка, однако, как утверждается, перед этим пригрозил ей, чтобы она никому не рассказывала о произошедшем, и дал детям деньги.

О случившемся стало известно лишь спустя месяц. Мать девочки обратила внимание, что дочь расплакалась, проходя мимо дома мужчины. После этого в полицию поступило заявление, подозреваемого задержали.

Во время судебного разбирательства обвиняемый отрицал свою вину и просил не назначать ему пожизненное наказание, объясняя это тем, что является единственным кормильцем троих детей. Суд признал его виновным и назначил максимальную меру наказания.

Ранее в Московской области задержали иеромонаха, которого подозревают в совершении преступления в отношении 11-летней жительницы Ленинградской области. По информации источника, мужчина познакомился с девочкой через социальную сеть и, как утверждается, знал о ее возрасте. Следствие полагает, что в феврале и марте он путем переписки убедил ребенка отправить ему интимные фотографии.