7 необычных направлений для отпуска в 2026 году: от экзотики до России

7 необычных направлений для отпуска в 2026 году: от экзотики до России

Пляжный отдых в Турции и Египте — это классика, но что, если душа просит чего-то нового? В 2026 году туристы все чаще выбирают необычные направления для отпуска: кто-то летит за океан за сафари и вулканами, а кто-то открывает для себя Париж и Венецию, не покидая пределов России. Мы собрали 7 нетипичных направлений туризма: какие экзотические страны посетить, где найти Венецию в Свердловской области и выбрать туры в Маврикий, Марокко и ЮАР.

Маврикий: райские пляжи и вулканы

Маврикий в 2026 году стал настоящим хитом у российских туристов. По данным Ассоциации туроператоров России, бронирования на остров в Индийском океане у некоторых операторов выросли на 50% и более. И это несмотря на отсутствие прямых рейсов и цены выше, чем у привычных пляжных направлений.

Маврикий привлекает путешественников гармоничным сочетанием безупречного премиального сервиса и первозданной дикой природы. Помимо белоснежных пляжей с бирюзовой водой, туристов ждут знаменитые семицветные дюны вулканического песка в геопарке Шамарель, коралловые лагуны необитаемого острова Иль-о-Серф с кристально чистой водой, а также самобытная колониальная архитектура столицы Порт-Луи и живописные водопады национального парка Блэк-Ривер-Горджес.

Летом на Маврикии сухой сезон: +23–26 °C, влажность низкая, дожди — редкость. Виза россиянам не нужна, достаточно заполнить электронную декларацию. Летят через Дубай (пересадка 2–3 часа) или Стамбул.

Остров предлагает уникальные возможности для трекинга по тропическим лесам и наблюдения за редкими видами птиц. Выбирая далекие экзотические страны для туризма с высоким уровнем безопасности, обратите внимание на этот регион. Здесь можно совместить расслабленный пляжный отдых со сплавами по рекам, глубоководной рыбалкой и изучением архитектуры.

Маврикий Фото: Shutterstock/FOTODOM

Марокко: восточные базары и пустыня

Королевство Марокко — еще одно необычное направление для отпуска в 2026 году. Страна — настоящая шкатулка с контрастами, где древние традиции переплетаются с современной культурой. Шумные базары Марракеша, пахнущие специями и кожаными изделиями, синие улицы города Шефшауэн и суровые ландшафты Атласских гор никого не оставят равнодушным. Южная часть страны открывает путешественникам ворота в великую пустыню Сахара, где можно провести незабываемую ночь в бедуинском лагере под звездным небом.

Экскурсионные туры в Марокко в 2026 году часто начинаются в Марракеше с посещения площади Джемаа-эль-Фна, дворцов Бахия и Эль-Бади, мечети Кутубия и знаменитых садов Мажорель. Затем туристический маршрут обычно ведет в официальную столицу Рабат, где можно увидеть башню Хасана и мавзолей Мохаммеда V, а после этого путешественники отправляются в знаменитый голубой город Шефшауэн и старинный лабиринт улиц древнего Феса.

Хоть Марокко — страна экзотическая для туризма, но это отличный вариант для самостоятельных путешественников, любителей серфинга и восточной экзотики. Страна предлагает безвизовый въезд. Находиться там можно до 90 дней. При этом заграничный паспорт должен действовать не менее шести месяцев с момента предполагаемого выезда из королевства.

Марокко Фото: Shutterstock/FOTODOM

ЮАР: сафари и океан

Кроме Марокко и Маврикия, рекомендуем обратить внимание на ЮАР. Туры в эту страну подойдут тем, кто мечтает о сафари в дикой природе. Главная цель — знаменитый парк Крюгер, где можно увидеть «большую пятерку»: львов, слонов, носорогов, леопардов и буйволов.

Для туристов из России ЮАР остается экзотической страной. Но граждане нашей страны могут находиться в стране с туристическими целями до 90 дней без визы. По прилете в паспорт бесплатно ставят штамп. К тому же из России можно долететь без пересадок.

Южно-Африканская Республика предлагает уникальный коктейль из дикой природы и европейского уровня комфорта. ЮАР привлекает путешественников возможностью увидеть слияние двух океанов и посетить старейшие винодельни региона.

Сюда едут ради того, чтобы увидеть животных в национальном парке Крюгер, прокатиться по живописной Дороге садов и подняться на знаменитую Столовую гору в Кейптауне. Особый пункт программы — встреча с пингвинами на пляже Боулдерс и наблюдение за китами в Херманусе.

7 необычных направлений для отпуска в 2026 году Фото: Shutterstock/FOTODOM

Япония: от Токио до Киото

Не понравились предыдущие варианты? Готовьтесь, дальше изучим отдых в Японии и Китае, на Хайнане. Начнем с первого государства.

Страна восходящего солнца остается одним из самых желанных мест на карте мира. В 2026 году путешественники стремятся выйти за рамки стандартного маршрута «Токио — Киото, гора Фудзи и горячие источники» и отправляются исследовать северный остров Хоккайдо или уединенные деревни префектуры Гифу. Япония поражает сочетанием футуристических технологий и бережно охраняемой древности.

Особое внимание привлекают оздоровительные поездки на термальные источники онсэн. А еще Япония неизменно привлекает любителей аниме и поп-культуры. Главный мировой центр гик-культуры — токийский район Акихабара.

Остров Хайнань: тропический рай Китая

Не нравится Япония? Отдых на Хайнане — еще один вариант необычного маршрута. Остров стремительно набирает популярность у россиян: за первые пять месяцев 2026 года его посетили 308 тыс. туристов из РФ — рост на 67,4%.

Южная провинция Китая активно развивается как главный безвизовый курорт Азии для многих иностранных гостей. Хайнань предлагает километры песчаных пляжей, окруженных кокосовыми пальмами, чистейшее море и развитую медицинскую инфраструктуру. Сюда приезжают ради лечения методами традиционной китайской медицины, термальных источников и посещения центра буддизма Наньшань.

Тропические леса Янода и бухты Санья создают отличные условия для семейных поездок. Продумывая азиатский маршрут, туристы часто комбинируют экскурсионный Токио и пляжную Санью.

Остров Хайнань Фото: Shutterstock/FOTODOM

Париж в Челябинской области и Венеция в Свердловской

Для тех, кто временно не планирует дальние перелеты, на карте нашей страны есть поразительные географические сюрпризы. Мало кто знает, что можно увидеть Париж в Челябинской области — это старинное казачье село, основанное в честь победы русской армии над Наполеоном. В 1842 году по указу императора Николая I населенный пункт переименовали в честь европейской столицы.

Главная достопримечательность села — 50-метровая копия Эйфелевой башни, построенная оператором сотовой связи, которая в шесть раз меньше французского оригинала. На ее подножии установлена табличка: «Башня построена во славу русских воинов-победителей». Здесь также можно посетить Парижский музей истории села, расположенный в старинном казачьем доме. И да, в этом необычном месте действительно есть улица Форштадт и даже ежегодно проводят знаменитый Парижский полумарафон.

Не менее удивительные открытия ждут путешественников на Среднем Урале. Своеобразная Венеция есть в Свердловской области. Так называют дачный поселок Монзино и его окрестности на реке Тагил. Местность получила свое прозвище из-за живописного лабиринта проток, островов и заводей, образовавшихся в местах бывших золотых приисков. Многие дачные участки и коттеджи стоят прямо у воды, а добраться до некоторых из них можно только на лодке или по пешеходным деревянным мосткам. Здесь популярны рыбалка, купание на небольших песчаных пляжах и прогулки на сапбордах или лодках по «водным улочкам».

Удобнее всего сюда доехать на автомобиле по Серовскому тракту до поселка Монзино либо на электричке сообщением Екатеринбург — Нижний Тагил до станции Монзино.

Жители села Париж Челябинской области принимают участие в мероприятии «Во славу Отечества Российского» в честь годовщины победы в Отечественной войне 1812 года Фото: Александр Кондратюк /РИА Новости

Куда поехать с семьей в выходные в России

Необязательно лететь за тысячи километров, чтобы хорошо провести выходные. Где отдохнуть недорого и интересно в России? Вариантов множество.

Для семей с детьми подойдут речные круизы по Золотому кольцу: Углич, Мышкин, Ярославль, Кострома или Плес. Если хотите изучить памятники за пределами этого маршрута, обратите внимание на Великий Новгород и Псков. Можно отправиться в Карелию — к мраморным карьерам Рускеалы и древним Кижам. Любителям природы — на Алтай, к Телецкому озеру или в Дагестан, где можно совместить пляжный отдых на Каспии с экскурсиями по горам. Северной природой любуйтесь в Мурманске, историю крупнейшей ярмарки Российской империи изучайте в Нижнем Новгороде. А в Казани полюбуйтесь, как соприкасаются две культуры — русская и татарская.

Бюджетные направления для летнего отдыха — Саратов, Архангельск, Волгоград. На море дешевле всего в Дагестане и Ейске. В горах — в Архызе, Приэльбрусье и на Горном Алтае.

Какой бы вариант вы ни выбрали — экзотический Маврикий, загадочное Марокко, сафари в ЮАР, древнюю Японию, тропический Хайнань или уральские Париж и Венецию, — главное, чтобы отпуск подарил вам новые впечатления.

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