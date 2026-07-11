Главная достопримечательность Парижа стала менее доступной из-за жары

Эйфелева башня значительно сократит часы своей работы в выходные дни из-за аномальной жары в Париже, заявила пресс-служба культурного объекта. В летний туристический сезон популярный архитектурный памятник обычно принимает посетителей почти до часу ночи, теперь он будет закрываться в 16:00 по местному времени.

В связи с прогнозируемыми высокими температурами Эйфелева башня корректирует режим работы: в субботу, 11 июля, и в воскресенье, 12 июля, башня в исключительном порядке закроется в 16 часов, — указали на сайте достопримечательности.

Прежде свой привычный график из-за аналогичных погодных условий уже временно сократили знаменитый Лувр и музей Эжена Делакруа. Кроме того, о вынужденном изменении режима объявило и руководство еще одного знакового учреждения — музея Орсе. Специалисты подчеркивают, что подобные ограничения вводятся ради защиты здоровья многочисленных туристов и обслуживающего персонала в пиковые часы зноя.

Ранее сообщалось, что в Германии 5120 человек скончались от жары в 2026 году. Пик летальных исходов пришелся на конец июня. Именно в это время Европу настигла аномальная жара.