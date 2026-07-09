Аномальная жара унесла тысячи жизней жителей ФРГ Больше 5 тыс. жителей Германии умерли от жары в 2026 году

В Германии 5120 человек скончались от жары в 2026 году, сообщил Reuters со ссылкой на данные Института Роберта Коха. Пик летальных исходов пришелся на конец июня. Именно в это время Европу настигла аномальная жара.

Согласно статистике, приблизительно 4270 смертей от жары пришлись на людей старше 75 лет.

Пока результат этого года не побил предыдущих рекордов. По данным института, в 2018 и 2019 годах жара привела к гибели 8400 и 6900 жителей Германии соответственно.

Летальные случаи зафиксировали и в других странах Европы. Так, согласно подсчетам западных ученых, известно о более 4700 погибших из-за жары во Франции, Бельгии, Испании и Голландии.

Ранее Западная Европа установила температурный рекорд. Июнь 2026 года занял второе место в мировом рейтинге самых теплых июней. Средняя температура воздуха достигла отметки 20,74 градуса.

До этого жителям США посоветовали готовиться к зною. По расчетам климатолога Кристины Даль, природная аномалия затронет западную часть страны.