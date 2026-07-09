Европа установила тревожный температурный рекорд Июнь 2026 года стал рекордным по жаре в Западной Европе

Июнь 2026 года стал самым жарким за всю историю наблюдений в Западной Европе и занял второе место в мировом рейтинге самых теплых июней, сообщила европейская климатическая обсерватория Copernicus. Средняя температура достигла 20,74 градуса, что на 3,05 градуса превысило климатическую норму за 1991–2020 годы.

Предыдущий рекорд, установленный в июне 2025 года, оказался побит. Экстремальная погода сказалась и на здоровье людей. Число смертей, связанных с жарой, в том числе из-за сердечных приступов, превысило четыре тысячи. В целом по Европе июнь оказался вторым самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя температура составила 19,14 градуса, что на 1,78 градуса выше среднего уровня.

Июнь 2026 года показал, насколько сильно меняется климат, — заявила климатолог Саманта Берджесс.

Ранее сообщалось, что Средняя температура поверхности Мирового океана в июне обновила исторические показатели и достигла местами 21 градуса Цельсия. По словам директора службы C3S Карло Буонтемпо, в ближайшие месяцы могут быть побиты новые рекорды.