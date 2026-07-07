Жителей США предупредили о новой волне экстремальных температур Климатолог Даль: летний зной в США только набирает обороты

Жителям Соединенных Штатов в обозримом будущем стоит готовиться к новым температурным рекордам, поскольку летний зной в стране только набирает обороты, заявила ведущий американский климатолог и вице-президент центра Climate Central Кристина Даль. В беседе с РИА Новости она отметила, что под влиянием погодной аномалии может оказаться преимущественно западная часть страны.

В Северном полушарии США сейчас только середина лета, поэтому маловероятно, что в ближайшие пару месяцев мы не увидим новых волн экстремальной жары. [Летний зной может сформироваться и распространиться] в западной части Соединенных Штатов, — сказала Даль.

По ее словам, экстремальная погода в стране уже способствовала возникновению ряда лесных пожаров. Она отметила, что очередная волна летнего зноя может настигнуть США в ближайшую неделю.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что жаркая погода вернется в Москву в пятницу, 10 июля. По ее словам, температура воздуха поднимется до +27 градусов.