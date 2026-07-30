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30 июля 2026 в 00:05

Приметы 30 июля — Марина Огненная: еще один опасный день лета?

Что можно и нельзя делать 30 июля Что можно и нельзя делать 30 июля Фото: Danita Delimont/Global Look Press
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В предпоследний день июля верующие вспоминают мученицу Марину (или Маргариту) Антиохийскую и преподобного Лазаря Галисийского. В народном календаре эта дата известна как день Марины с Лазарем, Лазоревая Марина или Огненная Мария. На Руси этот день считался временем «лазоревых зорь» — ярких вечерних вспышек грозовых молний, предвещавших пожары и смену погоды. Крестьяне относились к этому дню с особым трепетом и мистическим опасением, предпочитая не смотреть на молнии и не открывать окна во время грозы.

Основные приметы 30 июля и их значение

День считался переломным в летнем цикле: жара постепенно спадала. Наши предки сегодня старались обезопасить дом — закрывали окна, не выпускали домашних животных, избегали шумных компаний, опасались грозы и пожаров.

Погодные приметы

Этот день в верованиях предков считался точным предвестником погоды на всю первую половину осени и сентябрь. Говорили: какая погода 30 июля — такой будет первая половина осени.

  • Жаркий и сухой день сулит холодную малоснежную зиму.

  • Гроза предвещает дождливую осень и метельную зиму.

Для дома и быта

Хорошей традицией было избавляться от старого хлама: наши предки убирались в доме, но вещи не выбрасывали, а отдавали нуждающимся. Обязательно готовили блюда из рыбы — верили, что это привлекает счастье и благополучие. Посещали баню или принимали душ для телесного и духовного очищения. Зажигали свечи и молились за мир в семье.

Приметы 30 июля — Марина Огненная Приметы 30 июля — Марина Огненная Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для работы и денег

В день Марины Огненной строжайше запрещалось давать или брать в долг деньги и вещи — считалось, что можно потерять все сбережения. Наши предки не начинали новых дел, не принимали важных решений и не совершали крупных покупок — все начатое, считали они, обречено на провал. Еще они не делились огнем (спичками, зажигалками, свечами). Зато день считался удачным для путешествий и рыбалки.

Для любви и отношений

В день Марины Огненной не принято было свататься, обсуждать свадьбу или делать предложение — такой брак обещал быть недолгим. При звуках грома не следовало говорить о важном — разговор мог привести к ссоре. Не рекомендовалось рассказывать чужие секреты. Девушкам не советовали ходить с распущенными волосами, чтобы не привлечь злых духов. Зато постричь волосы считалось хорошей традицией — это знаменовало избавление от дурных мыслей.

Приметы 30 июля: что делать

Проведите этот день в тишине и покое: наведите порядок в доме, избавьтесь от ненужных вещей, сходите в баню. Приготовьте рыбное блюдо — оно принесет достаток. Избегайте ссор, не берите в долг и не начинайте новых дел.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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