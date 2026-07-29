30 июля — Святогорская икона Божией Матери: история и чудеса

В православной традиции Божию Матерь почитают как Заступницу и Покровительницу верующих. В Ее честь создано множество почитаемых икон, многие из которых прославились как чудотворные. Так, 30 июля в православном календаре — день Святогорской иконы Божией Матери. Этот день связан сразу с двумя известными православными святынями — Святогорским монастырем в Псковской области и Святогорской лаврой в Донбассе. История каждого из этих мест тесно переплетается с почитанием Богородицы. В нашей статье расскажем историю Святогорской иконы: от ее явления в Пушкинских Горах до современности.

Где находится святыня: Успенский собор Святогорской лавры

У Святогорской иконы есть два главных места почитания, и оба они носят имя Святогорских.

Один из образов находится в Святогорском Успенском монастыре в поселке Пушкинские Горы Псковской области. Эта обитель известна не только своей многовековой историей, но и тем, что здесь похоронен Александр Пушкин. Тут же паломники могут увидеть чудотворную икону Божией Матери «Одигитрия» Святогорская. Как гласит легенда, она явилась пастуху Тимофею на Синичьей горе в 1569 году.

В Донбассе расположена Свято-Успенская Святогорская лавра. Именно в ней располагается еще одна чудотворная Святогорская икона Божией Матери, написанная в XIX веке афонским старцем.

И хотя в официальном церковном месяцеслове указан образ из Пушкинских Гор, 30 июля традиционно считается днем празднования и донецкой Святогорской иконы Божией Матери.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Икона «Одигитрия» — Путеводительница

Святогорская икона относится к одному из самых распространенных иконографических типов — «Одигитрия». Название происходит от греческого слова Οδηγήτρια, которое переводится как «Путеводительница».

На иконе Богородица изображена с Богомладенцем Христом на левой руке. Правой рукой Она указывает на Сына, а Христос благословляет молящихся и держит свиток, символизирующий Божественное учение.

Величественная икона «Одигитрия» Святогорская напоминает каждому христианину о главном предназначении богородичных образов — указывать верный путь к Спасителю. Жест Богородицы напоминает, что именно Христос является путем ко спасению. Поэтому образ «Одигитрии» воспринимается верующими как символ духовного наставления и помощи человеку на пути к Богу.

Явление иконы во времена Ивана Грозного на Синичьей горе

История почитания Святогорских образов Богородицы восходит к XVI веку, когда Русью правил Иван IV. В период правления этого царя, известного под прозвищем Грозный, неподалеку от древнего Пскова произошло удивительное событие, навсегда изменившее духовную историю края.

Согласно церковному преданию, юному пастушку Тимофею на Синичьей горе было даровано удивительное видение, после которого совершилось чудесное явление иконы в Пушкинских Горах, на месте которого впоследствии по личному повелению Ивана IV Грозного и заложили знаменитый Святогорский монастырь.

Согласно преданию, будущий свидетель чуда, пятнадцатилетний пастух Тимофей, пас стадо неподалеку от реки Луговицы. Внезапно перед ним явился образ Божией Матери «Умиление», находившийся в местной церкви. Одновременно юноша услышал голос, возвестивший, что через шесть лет на Синичьей горе откроется Божия благодать. После этого события гору стали называть Святой.

Иван Грозный Фото: РИА Новости

Когда прошло шесть лет, Тимофей удалился на Синичью гору и провел сорок дней в посте и молитве. По окончании этого времени он обнаружил на сосне икону Божией Матери «Одигитрия». Вскоре образ прославился случаями исцелений, а известие о чуде дошло до царя Ивана Грозного. По его повелению на месте явления возвели Успенский собор. Алтарь храма устроили там, где росла чудотворная сосна, а престол — над ее пнем. Позднее здесь возник Святогорский Успенский монастырь.

После закрытия монастыря в советский период икону перенесли в Казанскую церковь на окраине Пушкинских Гор. В 1992 году святыню возвратили в восстановленную обитель. Сейчас она находится слева от Царских врат Успенского собора.

Явление иконы в Пушкинских Горах положило начало устроению святой обители, ставшей духовным оплотом Псковской земли и местом постоянного притяжения для многих поколений русских людей.

Написание иконы в XIX веке по преданию

История донецкой Святогорской иконы Божией Матери тоже интересна. По монастырскому преданию, современный образ появился в 1844 году. Его написал афонский инок, побывавший в Святых Горах. Впечатленный красотой этих мест и жизнью обители, он решил оставить икону в дар монастырю.

Первоначально святыню разместили в пещерном храме Рождества Иоанна Предтечи. Несмотря на постоянную сырость, образ, как рассказывает предание, не пострадал от времени и сохранился без повреждений. Позднее, после многочисленных свидетельств о чудесной помощи по молитвам перед иконой, ее перенесли из подземного храма.

Тяжелые испытания выпали на долю святыни после революции. В 1918 году во время крестного хода через село Байрачек вооруженные большевики ночью напали на дом, где остановились священнослужители, и убили их вместе с хозяевами.

В последующие десятилетия икону скрывали верующие, чтобы уберечь ее от уничтожения. Только в 1992 году святыню вновь открыто перенесли крестным ходом из Славянска в Святогорский монастырь. Сейчас образ находится в Успенском соборе лавры. В знак благодарности за помощь и исцеления паломники продолжают приносить к иконе кресты, монеты, цепочки и другие драгоценные приношения.

О чем молятся перед Святогорским образом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почитание иконы в России и Донбассе

Почитание Святогорской иконы постепенно распространилось далеко за пределы монастырей, где она хранится. Уже в XIX веке к святыням стекались многочисленные паломники, а во время больших церковных праздников перед образами совершали крестные ходы, собиравшие тысячи верующих.

В Святогорском Успенском монастыре в Пушкинских Горах чудотворная «Одигитрия» считается главной святыней обители. С ней связывают многочисленные рассказы о помощи и исцелениях, сохранившиеся в церковной традиции.

Особое значение праздник имеет и для Свято-Успенской Святогорской лавры в Донбассе. День памяти Святогорской иконы здесь ежегодно отмечают торжественными богослужениями, крестным ходом и общей молитвой.

И сегодня оба Святогорских образа остаются важными святынями для православных, к которым обращаются с молитвой о помощи и заступничестве.

Открывая православный календарь, 30 июля христиане вспоминают о великой силе веры, способной преобразить человеческую жизнь, исцелить душевные раны и даровать долгожданный покой.

Икона «Одигитрия» — Путеводительница в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

О чем молятся перед Святогорским образом

О чем молятся Святогорской иконе? К Царице Небесной перед Ее Святогорским образом люди приходят с самыми разными печалями, тревогами и радостями.

По церковному преданию, перед этим образом просят об исцелении при тяжелых заболеваниях, в том числе болезнях опорно-двигательного аппарата, нарушениях зрения и слуха, онкологических заболеваниях, бронхиальной астме, бесплодии и недугах почек.

Кроме того, перед Святогорской иконой молятся о прекращении вражды, сохранении мира, укреплении веры, благополучии дома, семейном согласии и помощи в воспитании детей.

Главной же остается молитва о внутреннем укреплении. Верующие просят Божию Матерь даровать утешение в скорбях, поддержать в трудные периоды жизни и помочь сохранить надежду и доверие Богу.

Об истории другого известного образа — иконы Божией Матери Троеручицы — читайте в другой статье на нашем сайте.