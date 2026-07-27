28 июля — День Крещения Руси: как крестил страну князь Владимир

28 июля в нашей стране отмечают день, который изменил ход всей русской истории. Это День Крещения Руси — момент, когда древнее государство, населенное язычниками, сделало выбор в пользу христианской веры. Этот праздник совпадает с днем памяти святого равноапостольного князя Владимира — того самого человека, который и принял это судьбоносное решение. Чтобы понять, почему Крещение Руси в 988 году стало таким важным событием, нужно оглянуться назад, в те далекие времена, когда на месте современных городов стояли деревянные крепости, а наши предки поклонялись Перуну, Даждьбогу и другим языческим богам.

Князь Владимир Святославич (ок. 960–1015)

Владимир был сыном киевского князя Святослава и ключницы Малуши. Детство мальчика прошло вдали от столицы — в Великом Новгороде, где он рос под присмотром своего дяди Добрыни. В те времена борьба за власть между наследниками была жестокой. После смерти отца Владимиру пришлось силой отвоевывать киевский престол у своего брата Ярополка. И в 980 году он стал полноправным правителем Руси.

Первые годы правления были отмечены попытками укрепить языческую веру. Он установил в Киеве капища с идолами главных богов, в том числе Перуна с серебряной головой и золотыми усами. Но эти меры не дали желаемого результата. Язычество не могло объединить разрозненные племена и укрепить международный авторитет молодого государства. Владимир начал искать новую веру, которая смогла бы стать духовной основой для всей страны.

Великий князь Владимир Святославович. Иллюстрация из книги «Портреты, гербы и печати большой государственной книги», 1672 г. Фото: Михаил Филимонов/РИА Новости

Крещение в Корсуни (Херсонесе) в 988 году

Владимир, будучи мудрым политиком, понимал, что для укрепления Руси нужна единая государственная религия. По сказаниям, он отправил послов в разные страны, чтобы те изучили особенности вероисповеданий соседей. Когда послы вернулись из Византии и рассказали о красоте православного богослужения, князь стал склоняться в пользу христианства. Но принимать веру не спешил.

В 988 году он подошел к Корсуни, которая тогда называлась Херсонес и находилась на территории нынешнего Крыма, захватил город и потребовал в жены сестру византийских императоров Василия II и Константина VIII Анну, угрожая в противном случае пойти на Константинополь. Императоры согласились, но выставили свое условие: князь должен принять крещение, чтобы сестра выходила замуж за единоверца. Владимир сразу дал свое согласие. Князь вместе со многими своими воинами принял крещение от местного епископа. Там же, в Корсуни, сразу после крещения состоялась и свадьба. При крещении Владимир взял себе имя Василий, по мнению некоторых исследователей, в честь Василия II.

В Киев вместе с князем приехали священники из Корсуни и из Греции. Первым делом он крестил всех своих 12 сыновей. Их крещение прошло в источнике, который киевляне потом стали называть Крещатиком. После этого крещение приняли и многие бояре, которые служили князю.

Икона, написанная к юбилейным торжествам в Киеве по случаю 1000-летия крещения Руси Фото: Олег Макаров/РИА Новости

Крещение киевлян в водах Почайны

Вернувшись в Киев, равноапостольный князь Владимир первым делом приказал сокрушить языческих идолов. Главного бога Перуна, которому еще недавно поклонялись с трепетом, сбросили в Днепр. Затем князь издал указ: всем жителям Киева явиться на берег реки Почайны, чтобы принять крещение. Летописец Нестор описывает этот день как невероятное зрелище: тысячи людей, от мала до велика, вошли в воду, а на берегу священники читали молитвы. Многие киевляне приняли крещение добровольно, видя пример своего князя и осознавая необходимость перемен. Конечно, были и те, кто противился новой вере, но сила княжеской власти и общественное мнение сделали свое дело. Так началась новая эпоха для русского государства.

Значение Крещения Руси для истории государства

Крещение Руси стало не просто сменой религиозных обрядов. Оно повлекло за собой глубочайшие изменения во всех сферах жизни.

Во-первых, это объединило восточнославянские племена в единый народ, положив начало формированию русской нации. Во-вторых, принятие христианства сделало Русь равноправным членом европейского христианского мира, что укрепило ее международный авторитет и способствовало развитию торговых и культурных связей. В-третьих, вместе с новой верой на Руси стала куда более активно распространяться письменность, которая дала толчок развитию образования, литературы и летописания. Началось строительство каменных храмов, а живопись и архитектура обрели новые формы.

Христианские ценности — милосердие, забота о ближнем, прощение — постепенно проникали в сознание людей, смягчая нравы и меняя общественную жизнь.

28 июля — День Крещения Руси: как крестил страну князь Владимир Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как отмечают День Крещения Руси сегодня

В нашей стране День Крещения Руси отмечается на государственном уровне. 28 июля во всех православных храмах проходят праздничные богослужения. В церквях звучат песнопения, прославляющие князя Владимира и его великий подвиг. В разных городах проводятся крестные ходы — торжественные шествия верующих с иконами и хоругвями. В некоторых местах воссоздают событие 988 года: люди спускаются к берегам рек и озер для символического омовения и молитвы.

Святые равноапостольные Владимир и Ольга

Князь Владимир — не единственный в своем роду, кто удостоен высокого звания равноапостольного. Эту честь разделяет с ним его бабушка — княгиня Ольга. Она была одной из первых русских правителей, кто принял христианство. Случилось это еще до крещения всей Руси, примерно в 957 году. Ольга отправилась в Константинополь, где и была крещена. Она пыталась обратить в новую веру и своего сына Святослава, но тот не внял ее уговорам. Однако именно Ольга проложила путь своему внуку Владимиру, посеяв в нем семена веры, которые дали богатые всходы. За свою ревностную проповедь христианства княгиня Ольга также причислена к лику святых равноапостольных. Ее память православная церковь чтит 24 июля.

Ранее мы рассказали о том, как стать волонтером в России.