24 июля — день памяти княгини Ольги, первой христианской правительницы Руси

Она правила, когда Русь еще была языческой, но именно она стала первой христианкой на русском престоле. Ее называли «начальницей веры» и «корнем православия» — и эти слова не были преувеличением. Святая равноапостольная княгиня Ольга, чей день памяти выпадает на 24 июля, стала тем самым звеном, которое связало языческую Русь с христианской Византией и подготовило почву для Крещения Руси ее внуком, князем Владимиром.

Давайте разберемся, как княгиня Ольга приблизила крещение Руси, чем характеризуется ее правление и какие известны легенды о святой.

Житие княгини Ольги: от мстительницы до святой

Ранние годы жизни будущей правительницы скрыты в дымке веков. «Повесть временных лет» сообщает, что она происходила из псковских земель, из простой семьи или знатного варяжского рода. Выйдя замуж за киевского князя Игоря Рюриковича, она проявила себя верной супругой. Однако трагическая гибель мужа от рук древлян в 945 году вынудила ее взять управление государством в свои руки при малолетнем наследнике — будущем князе Святославе.

Изучая житие равноапостольной Ольги и исторические книги о ней, нельзя пропустить сюжет о ее суровой мести древлянам. В языческом обществе возмездие считалось священным долгом правителя, символом силы и нерушимости государственной власти. Однако, нанеся поражение восставшим племенам, правительница проявила себя не как жестокий завоеватель, а как выдающийся администратор. Она установила четкие размеры дани («уроки») и места ее сбора («погосты»), проведя первую в истории восточных славян финансово-административную реформу.

Бюст княгини Ольге на аллее правителей России в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житие равноапостольной Ольги подчеркивает, что княгиня правила ничуть не хуже мужчин и проявила себя как умный, расчетливый глава государства, который заботился о своей стране. Так что в народной памяти княгиня осталась не столько мстительницей, сколько мудрой правительницей и первой христианкой среди Рюриковичей.

Кстати, почему день памяти княгини Ольги отмечают именно 24 июля? Правительница ушла из жизни именно в эту дату. По церковной традиции, датой памяти святого чаще всего становится именно день его ухода в мир иной. По старому стилю (юлианскому календарю) эта дата приходится на 11 июля.

Крещение в Царьграде в 955 году: имя Елена

Осознавая, что язычество с его разрозненными культами препятствует консолидации племен и международному признанию страны, правительница обратила взор на Византийскую империю — центр тогдашней христианской цивилизации. В середине 950-х годов она отправилась с пышным дипломатическим визитом в Константинополь (Царьград).

Именно там правительница приняла судьбоносное решение о личной смене веры. Таинство крещения в соборе Святой Софии совершил патриарх Феофилакт, а восприемником (крестным отцом) стал сам император Константин VII Багрянородный. В таинстве правительница получила имя христианской императрицы, матери Константина Великого. Так княгиня Ольга, в крещении Елена, обрела духовное покровительство великой святой, открывшей для Римской империи Крест Господень.

Особым моментом события стало пророчество патриарха: «Благословенна ты в женах русских, ибо оставила тьму и возлюбила Свет». Это событие стало важным шагом на пути к будущему Крещению всей Руси.

Икона с изображением равноапостольной княгини Ольги (начало XX века) (справа) в Государственном историческом музее в Москве Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Император Константин Багрянородный, восхищенный ее красотой и разумом, предлагал ей руку и сердце, но правительница Руси, проявив мудрость, отказалась. Летописи восторженно описывают дипломатическую находчивость правительницы: когда княгиня Ольга, в крещении Елена, ответила императору на его династические притязания, что христианский закон запрещает крестному отцу жениться на своей крестнице, византийский владыка был восхищен ее умом.

Начало каменного строительства на Руси

Ольга не зря прославилась как покровительница христианства на Руси: при ней число последователей этой религии значительно увеличилось.

Вернувшись из Царьграда, правительница активно принялась за благоустройство подвластных земель. Одной из важнейших ее заслуг перед культурой стало развитие зодчества. До этого все постройки на древнерусских землях возводились исключительно из дерева, что делало их уязвимыми перед частыми пожарами.

Благодаря распоряжениям правительницы начали закладываться первые каменные храмы на Руси, ставшие архитектурными доминантами древних городов. В Киеве был построен деревянный собор Святой Софии, а в Пскове, согласно преданию, на месте указанного свыше светового луча воздвигли храм во имя Святой Троицы. Кстати, для строительства первых каменных храмов на Руси нередко привлекали лучших мастеров из Византии. Церкви и монастыри в те годы не только украшали города, но и служили центрами грамотности. При Ольге развивалось и гражданское строительство: легенды говорят, что городской дворец и загородный терем Ольги тоже были построены из камня.

А еще первые каменные храмы на Руси стали визуальным символом новой эпохи, демонстрируя подданным превосходство и красоту христианской культуры.

Апостольское служение после крещения

Приняв новую веру, правительница не стала насаждать ее силой и мечом, понимая, что насильственное обращение породит лишь внутренний раздор. Свое служение она строила на личном примере, милосердии и неустанном просвещении. Во всех своих владениях она сокрушала языческие капища и устанавливала поклонные кресты.

Княгиня Ольга в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

После крещения в Константинополе княгиня Ольга привезла на Русь иконы, святой крест и богослужебные книги. Ее апостольское служение выражалось в духовном просвещении язычников и заложении фундамента для будущей христианизации всей страны. Ольга лично проповедовала христианство и привела ко Христу множество соплеменников, а также заложила семена веры в отдаленных землях.

Со временем святая равноапостольная Ольга стала восприниматься современниками как молитвенница и покровительница бедных. Она щедро раздавала милостыню, опекала сирот и вдов, снискав искреннюю любовь народа. Хотя ее сын Святослав оставался суровым язычником и дружинником, боявшимся насмешек воинов, правительница успела заложить семена веры в дух своих внуков, прежде всего юного Владимира.

По сути, святая равноапостольная Ольга выполнила апостольскую миссию, подготовив народ к массовому принятию крещения в 988 году.

«Начальница веры» и «корень православия»

В церковном предании правительницу сравнивают с утренней зарей, предвещающей восход солнца. Ее просветительские труды заслужили глубочайшее уважение последующих поколений. В сознании верующих мудрая Ольга стала образцом правителя, сочетающего государственную твердость с христианским смирением.

Древнерусский летописец Нестор писал о ней с трепетом: «Она была предвозвестницей христианской земле, как денница перед солнцем, как утренняя заря перед светом». Примечательно, что полное житие равноапостольной Ольги вошло во все основные летописные своды, такие как «Великие Минеи Четьи» митрополита Макария и «Жития святых» святителя Димитрия Ростовского, подчеркивая ее исключительный статус. А еще из сотен правителей лишь единицы удостоились церковного лика равноапостольных — равных по своему подвигу ученикам Христа.

Память о святой Ольге (ок. 890–969)

Правительница преставилась в 969 году в преклонном возрасте, завещав похоронить себя по христианскому обряду без языческих тризн. Ее нетленные мощи при князе Владимире были перенесены в Десятинную церковь в Киеве.

24 июля — день памяти княгини Ольги Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Каждый год, когда наступает 24 июля, день памяти княгини Ольги собирает тысячи верующих в храмах. В этот день молитвенно вспоминают ее труды, прося о мире, мудрости для правителей и укреплении веры. Память о ней живет в названии улиц, храмов и государственных наград, а ее жизненный путь остается ярким примером того, как человеческая мудрость, освященная верой, способна изменить ход мировой истории.

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