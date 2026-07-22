23 июля — день памяти Антония Печерского, основателя русского монашества

В конце июля, 23-го числа, православная церковь обращает свой взгляд к человеку, чье имя навсегда вписано в историю русской духовной культуры. В этот день верующие вспоминают преподобного Антония, основателя знаменитой Киево-Печерской лавры. Его называют «начальником всех русских монахов». Именно он стал тем человеком, с которого началось организованное монашеское движение на Руси. Расскажем о житии Антония Печерского и о том, почему его имя сохранилось в веках.

Рождение в Любече: в миру Антипа

История будущего святого начинается в небольшом городе Любече, который расположен недалеко от Чернигова. Считается, что он родился около 983 года. В те времена Русь только делала первые шаги в христианстве, и вера проникала в сердца людей постепенно. Родители дали мальчику имя Антипа. С детства он отличался от своих сверстников — его не привлекали шумные игры и мирские заботы, Антипа был задумчив и тянулся к тишине и уединению. В нем рано проснулось стремление к чему-то высшему, к духовному подвигу. Это внутреннее чувство в конце концов и привело его к решению покинуть родные места и отправиться в дальний путь, в страну, где монашеская жизнь уже достигла своего расцвета.

Путь на Афон и постриг в иночество

Путешествие на святую гору Афон в те времена было долгим и опасным, но Антипа преодолел этот путь. Афон в то время был признанным центром православного монашества, куда стекались подвижники со всего христианского мира. Там Антипа поселился в одном из монастырей и принял постриг, получив новое монашеское имя — Антоний. Он полностью посвятил себя иноческой жизни: проводил дни и ночи в молитве, строго соблюдал посты и смиренно выполнял все послушания, которые ему поручали старшие иноки. Его усердие не осталось незамеченным. Игумен монастыря, увидев в молодом монахе особую духовную силу и стойкость, благословил его на возвращение в родные края. Наставник сказал ему: «Иди на Русскую землю, и да пребудет с тобой благословение Святой Горы. От тебя произойдет множество иноков». С этим напутствием Антоний отправился в обратный путь.

Гора Афон Фото: Shutterstock/FOTODOM

Основание Киево-Печерской лавры

Когда Антоний вернулся в Киев, он обошел уже существовавшие к тому времени монастыри, но ни один из них не показался ему достаточно суровым по сравнению с теми порядками, которые он видел на Афоне. Его душа стремилась к более строгому и уединенному подвигу. В 1051 году инок нашел небольшую пещеру на крутом берегу Днепра, которую ранее выкопал священник Иларион. Это место на холме, поросшем лесом, показалось Антонию подходящим для его намерений. Он поселился в этой пещере, питаясь лишь скудной пищей и проводя все время в молитве и размышлениях. Слухи о святом затворнике быстро разнеслись по Киеву. Люди приходили к нему за советом и утешением, а некоторые просили разрешения остаться рядом. Так вокруг пещеры стала собираться братия. Первыми учениками Антония стали Никон и Феодосий, впоследствии тоже прославленные святые. Когда число иноков достигло 12, они расширили пещеру, устроили в ней церковь и кельи. Антоний поставил над братией игумена, а сам удалился в другую, еще более уединенную пещеру на соседнем холме, чтобы и дальше вести строгую отшельническую жизнь. Но и там его вскоре окружили новые ученики. Так возникли два пещерных комплекса — Ближние и Дальние пещеры, которые впоследствии стали основой знаменитой Киево-Печерской лавры.

Духовный подвиг и наставничество

Несмотря на уход в затвор, Антоний не оставил руководства обителью. Он продолжал быть духовным наставником для иноков, хотя непосредственно братией управляли поставленные им игумены. Говорят, он обладал даром прозорливости — умением видеть будущее и читать в сердцах людей. Один из самых известных случаев, по легенде, произошел, когда киевские князья пришли к нему за благословением перед военным походом. Антоний прямо сказал им, что они не одержат победы, и предсказал их поражение за совершенные грехи. Так и случилось. Один из князей по имени Шимон был тяжело ранен в той битве, но выжил и позже рассказывал, что именно Антоний предвидел его спасение. Благодаря этой прозорливости Антоний участвовал и в основании главного храма обители — Успенского собора. В 1073 году он сам указал место для его закладки. Вскоре после этого события, на 90-м году жизни, преподобный Антоний скончался. По его завещанию, инок был похоронен в своей пещере, и его мощи с тех пор находятся там, под спудом — то есть скрыты от людского взгляда.

Инок Антоний основывает на берегу Днепра Печерский монастырь, миниатюра Фото: Рудольф Кучеров/РИА Новости

Память как «начальника всех русских монахов»

Киево-Печерская лавра превратилась в духовный центр, из которого вышли многие известные святые, летописцы, проповедники и просветители. По сути, Антоний Печерский стал отцом-основателем всего русского монашества, принеся на славянскую землю те строгие афонские традиции, которые он сам глубоко усвоил за годы подвижничества. Не случайно лавру часто называли Русским Афоном. Память преподобного Антония совершается несколько раз в году, но главное его поминовение приурочено к 23 июля — дню его кончины. В этот день верующие и все, кто интересуется историей отечественной духовной культуры, вспоминают человека, который начал свой путь с пещеры на днепровском берегу и оставил после себя великую обитель, ставшую символом веры и духовной силы на многие века.

23 июля — день памяти Антония Печерского, основателя русского монашества Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житие святого Антония (983–1073)

Родившись в простом городе Любече, пройдя школу строгого монашества на Афоне, он вернулся на Русь и стал основателем величайшей обители. Его выбор — жить в пещере, питаться скудно и молиться в уединении — оказался тем зерном, из которого выросло могучее древо русского монашества. Его жизнь, полная аскетических трудов и духовной мудрости, и сегодня служит примером для тех, кто ищет в вере опору и смысл. В памяти церкви и народа Антоний остался как человек, который из скромного начала создал нечто великое, и это величие продолжает жить в стенах Киево-Печерской лавры.

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