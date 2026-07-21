Казанская летняя — 21 июля: нужно ли молиться, исповедоваться, причащаться

21 июля православные верующие отмечают один из самых почитаемых церковных праздников — Явление Казанской иконы Божией Матери. В Русской православной церкви она считается защитницей России и покровительницей семьи и брака. Об истории обретения чудотворного лика, его значении для верующих, а также о традициях этого дня — в материале NEWS.ru.

Что за праздник отмечают православные христиане 21 июля

В церковном календаре празднование в честь Казанской иконы Божией Матери совершается дважды в год: первый раз — летом 21 июля. По традиции в этот день в храмах проходят торжественные богослужения и крестные ходы. Верующие молятся перед Казанским образом об исцелении от болезней, о возвращении согласия в дом и о заступничестве в тяжелые жизненные моменты. Летний праздник называют Казанской летней или Прокопьевым днем (так как в этот же день почитают великомученика Прокопия Кесарийского, пострадавшего за Христа в 303 году).

В 1579 году в Казани сильный пожар уничтожил часть города, обратив в пепел множество жилых домов. Девятилетней девочке Матроне, дочери стрельца, во сне явилась Пресвятая Богородица и указала на место, где под землей лежит икона. Сначала рассказу ребенка никто не поверил — ни священники, ни воеводы. Но сон повторился трижды. Тогда мать Матроны сама взяла лопату и вместе с дочерью отправилась на пепелище. На глубине около метра они обнаружили завернутую в ветхий суконный рукав икону. Образ сиял необыкновенной чистотой, словно его только что написали, а краски совершенно не пострадали от огня.

Казанская икона Божией Матери Фото: АГН «Москва»

Обретенную святыню с почестями перенесли в храм святителя Николая, где отслужили молебен, затем крестным ходом — в Благовещенский собор Казани. Первым чудом стало исцеление двух слепцов, приложившихся к лику. Список чудес и исцелений быстро рос, и вскоре на месте обретения иконы по указу царя Ивана Грозного был основан женский монастырь, первыми послушницами которого стали Матрона и ее мать.

Для верующих летняя Казанская — это время особой молитвы о семейном благополучии, здоровье детей и мире. Осенний праздник Казанской иконы Божией Матери (Казанская осенняя) отмечается 4 ноября, в знак благодарности за освобождение Москвы от польских интервентов в 1612 году.

Что можно и чего нельзя делать в день Казанской летней

В любой значимый церковный праздник предполагается, что человек утром пойдет на службу, а потом будет отдыхать, заметил в беседе с NEWS.ru протоиерей настоятель храма Святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в городе Обнинске Димитрий Моисеев (отец Димитрий).

«Само слово праздник от слова „праздный“ — это значит „свободный от труда“. Естественно, что-то необходимое нужно делать, но все остальное нужно отложить ради богослужения. Речь не о том, чтобы весь день валяться на диване, а о том, чтобы посвятить себя небесному», — рассказал священнослужитель.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Однако в 2026 году 21 июля выпадает на будний день и это значит, что не все смогут отложить работу, заметил отец Димитрий.

Чему покровительствует икона Божией Матери

Казанская икона — почитаемая икона Божией Матери, символ душевной защиты и семейного благополучия, напомнил отец Димитрий. Ее часто дарят молодоженам и помещают у детских кроваток.

«Традиции сильно зависят от конкретной местности. В России много храмов в честь Казанской. А там, где это престольный или особо чтимый праздник, могут совершаться торжественные молебны, крестные ходы и так далее», — рассказал он.

Священник храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском города Москвы иерей Павел Когельман в беседе с NEWS.ru отметил, что счастье брака зависит от того, с верой ли вы просите благословления у Господа и Богородицы, стараетесь ли жить с любовью, терпением и пониманием со своей второй половинкой.

Какие церковные традиции связаны с иконой Божией Матери

По словам иерея Когельмана, православному христианину не стоит обращать никакого внимания на какие бы то ни было «приметы».

«Это суеверие, мы должны доверять только Богу, а не непонятным знакам», — подчеркнул он.

Собеседник NEWS.ru уточнил, что в этот день, как и в дни других больших праздников, можно обратить внимание на следующие моменты:

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Храмовое богослужение. Накануне праздника совершается всенощное бдение с литией и благословением хлебов, в сам день — Божественная литургия. Очень хорошо будет на литургии причаститься Святых Христовых Таин, а перед этим — исповедоваться в своих грехах.

Крестный ход. Если в приходе есть почитаемый Казанский образ, верующие обходят храм или идут особым путем с иконой. Это не просто старинный обычай, а зримое исповедание.

Домашняя молитва. Когда попасть в церковь не удается, стоит прочесть тропарь, кондак и акафист Казанской иконе. Можно подключить к этому и остальных членов семьи.

Дела милосердия. Вместо того чтобы высматривать приметы, навестите больного, окажите помощь тому, кто в нужде, сделайте шаг к примирению с тем, с кем в ссоре, позвоните родителям, если давно с ними не общались. Именно такие дела особенно дороги Божией Матери — скорой Утешительнице всех скорбящих.

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