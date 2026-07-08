Россиянам рассказали, кому нужно молиться о здоровье детей

Для здоровья детей принято обращаться с молитвой к Тихвинской иконе Божией Матери, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, глава общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, православные также просят ее об укреплении веры.

9 июля православная церковь празднует явление Тихвинской иконы Божией Матери — одной из самых почитаемых святынь Русской земли. Прежде всего ее просят о защите от врагов и о сохранении русской земли. Особенно молятся Тихвинской иконе о здравии детей, об исцелении от болезней, о помощи в житейских нуждах, о даровании мира в семье. Перед ней просят об укреплении веры, о просвещении ума и о помощи в воспитании детей в благочестии. В 1944 году икона была вывезена из Тихвинского Успенского монастыря, но в 2004 году торжественно возвращена в Россию, — поделился Иванов.

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