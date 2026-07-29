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29 июля 2026 в 16:28

Стало известно, почему россияне обычно отказываются от регулярных чекапов

Девелопер Винер: россияне отказываются от регулярных чекапов из-за их стоимости

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Зачастую россияне не проходят регулярные медицинские осмотры из-за их высокой стоимости, заявил NEWS.ru сооснователь и совладелец Группы Родина Антон Винер. При этом, по его словам, почти половина опрошенных граждан проверяют свое здоровье хотя бы раз в год.

46% россиян проходят профилактические обследования здоровья как минимум раз в год, а 8% — каждые шесть месяцев. Около 16% признались, что устраивают чекап лишь раз в два-три года, каждый третий опрошенный делает это еще реже. Многие горожане не обследуют организм регулярно, считая это сложной и дорогостоящей процедурой. Об этом заявили 32% участников опроса. Еще 16% не находят на это времени, а 2% опрошенных мешает простая лень, — поделился Винер.

Он подчеркнул, что многие люди начинают заботиться о своем здоровье только после появления тревожных симптомов. По словам эксперта, 44% опрошенных обращаются к врачу только тогда, когда чувствуют недомогание. Треть респондентов, добавил девелопер, готовы делать чекап даже при отсутствии жалоб, а еще 22% проходят медицинские обследования исключительно по требованию работодателя.

При этом отношение к профилактике в целом остается позитивным: 54% готовы регулярно проходить чекапы, если они будут бесплатными. Еще четверть опрошенных не против тратить на это собственное время и деньги. Лишь 10% не считают профилактические обследования важными, а 12% хоть и признают их необходимость, но до последнего откладывают сдачу анализов. Открытие центра превентивной медицины рядом с домом может побудить людей чаще проверять здоровье в комфортных условиях, — резюмировал Винер.

Ранее стало известно, что четверть жителей России связывают старость с наступлением 70-летнего возраста. Этот показатель вырос по сравнению с результатами опроса 2017 года.

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