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12 июля 2026 в 21:55

В храме Великого Новгорода произошло историческое событие

В Новгородском храме домонгольского периода состоялся первый за 100 лет молебен

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В церкви Петра и Павла на Синичьей горе в Великом Новгороде впервые за 100 лет состоялся молебен, сообщили ТАСС в пресс-службе Новгородского музея-заповедника. Богослужение провел митрополит Новгородский и Старорусский Лев в престольный праздник Петра и Павла.

В день святых апостолов Петра и Павла в церкви Петра и Павла на Синичьей горе состоялся первый за столетие молебен. Богослужение провел митрополит Новгородский и Старорусский Лев, — заявили в пресс-службе.

Этот храм внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и представляет собой памятник домонгольского зодчества XII века. В 1925 году он был закрыт, а во время Великой Отечественной войны получил повреждения. Лишь в 2019 году благодаря губернатору Новгородской области Андрею Никитину, который сейчас является министром транспорта России, храм передали Новгородскому музею-заповеднику.

Три года памятник реставрировали при поддержке председателя Попечительского совета музея Максима Орешкина и Министерства культуры РФ. Строители заменили кровлю, воссоздали крест, отреставрировали настенную живопись, реконструировали фасады и усилили фундамент.

Ранее россиянам рассказали, что для здоровья детей нужно молиться Тихвинской иконе Божией Матери. Также она помогает в исцелении от болезней и просвещении ума.

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