Пасха в 2026 году: мифы, традиции, что можно и чего нельзя делать

12 апреля православные отмечают светлый праздник Пасхи — Воскресение Христово. В этот день верующие посещают праздничные богослужения и проводят время с близкими за трапезой с традиционными пасхальными угощениями. Принято считать, что некоторые вещи делать на Пасху запрещено. Разбираемся, что именно рекомендуется Церковью, а что — отжившее поверье.

Как священники рекомендуют провести праздник Пасхи

В преддверии светлого праздника Пасхи Церковь рекомендует православным соблюдать пост и по возможности посетить богослужения Страстной седмицы, рассказал в беседе с NEWS.ru заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Страстная седмица, или Страстная неделя, — это неделя перед Пасхой. В 2026 году она приходится на 6–11 апреля.

По словам Кипшидзе, в день Пасхи рекомендуется присутствовать на праздничной службе и по возможности исповедоваться, а также причаститься.

«То есть встретить этот праздник так, как встречали его наши благочестивые предки. А именно — в посте, молитве и той радости, которая естественным образом проистекает из ограничений, в результате духовного усилия, которое мы пытаемся совершить над собой в дни Великого поста», — пояснил Кипшидзе.

Он подчеркнул, что люди, по-прежнему считающие, что Пасха — это лишь покраска яиц и покупка куличей, лишают себя духовной глубины праздника. Кипшидзе уточнил, что праздник предполагает сначала воспоминания в дни Страстной седмицы о крестных страданиях Христа, а затем проживание радости, которую олицетворяет собой Воскресение Христа из мертвых. Кипшидзе отметил, что Воскресение Христово является для верующих и неверующих людей верным свидетельством того, что Христос победил смерть и врата рая — дорога к вечности — теперь открыты для всего человечества.

Как Церковь относится к посещению кладбища на Пасху

Кипшидзе заявил, что на Пасху не рекомендуется посещать кладбища, хотя многие привыкли это делать. По его словам, в день Воскресения Христова лучше сходить в храм на праздничную службу.

«Посещение кладбищ на Пасху сформировалось в безбожное время, когда люди не имели возможности сходить на праздничное богослужение, исповедаться и причаститься. Это стало своеобразной формой замещенной религиозности. В те годы, во времена богоборчества, это было объяснимо», — пояснил он.

Кипшидзе добавил, что православные верующие, которые заменяют посещение праздничной службы в храме поминовением усопших на кладбище, лишают себя подлинной пасхальной радости.

Что не рекомендуется делать в день Пасхи

Для верующих христиан Пасха — это величайший день в году, пояснил в беседе с NEWS.ru священник, протоиерей, настоятель храма Святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги Димитрий Моисеев (отец Димитрий). По его словам, рекомендуется посвятить праздник духовным вещам и свести к минимуму житейские дела.

«Не принято работать по дому и заниматься бытовыми вещами. Все, что можно отложить в этот день, лучше отложить. [Следует] посвятить день тому, чтобы сходить в храм, погулять, навестить друзей, родственников, помолиться, поделиться с кем-нибудь этой пасхальной радостью», — посоветовал священник.

Что делать, если Пасха совпала со светским праздником

Если на Пасху выпадает день рождения, свадьба или иное светское торжество, то рекомендуется перенести его на другой день, сказал отец Димитрий. По его словам, свадьбы в этот день Церковью не благословляются. По церковной традиции они проводятся через неделю, на так называемую Красную горку — в следующее воскресенье после Пасхи, пояснил священник.

«День рождения вполне можно отметить на Светлой седмице, но не в сам день Пасхи. Одна радость не должна перекрывать другую», — сказал отец Димитрий.

Какие мифы существуют вокруг празднования Пасхи

Во время празднования Пасхи не запрещается употреблять определенные продукты или крепкий алкоголь, подчеркнул отец Димитрий. При этом он отметил, что рекомендуется соблюдать меру и подходить к трапезе с умом.

«На Пасху все пищевые ограничения снимаются, пост прекращается. Но человек должен разумно к этому подойти, это не повод объедаться и напиться в хлам. В той мере, в которой это будет прилично, удобно, благопристойно и радостно, — пожалуйста», — сказал священник.

Он подчеркнул, что каждый верующий определяет меру для себя сам, у Церкви нет строгих требований к количеству и составу еды, а также напитков. В свою очередь Кипшидзе напомнил, что слово «злоупотребление» означает «употребление во зло». «Разумный человек, тем более верующий, не станет ничего делать себе во зло», — заявил представитель Русской православной церкви.

По словам отца Димитрия, народное поверье о том, что на Пасху нельзя мыться, относится к тому периоду, когда для гигиенических процедур нужно было топить баню. Поскольку ее подготовка подразумевает физический труд, в Воскресение Христово не рекомендовали мыться.

«Чтобы истопить баню, в нее сходить, надо было потратить минимум полдня. Это бытовая работа, которой лучше в этот день избежать. В современных условиях не возбраняется принять душ, потому что это нетрудно и быстро», — пояснил священник.

