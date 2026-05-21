Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 01:13

В ВСУ замечены проблемы с эвакуацией раненых под Харьковом

РИА Новости: ВСУ не справляются с эвакуацией раненых в Харьковской области

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинские военные из 113-й бригады территориальной обороны ВСУ столкнулись с серьезными трудностями при эвакуации раненых в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах со ссылкой на перехваченные переговоры. По их данным, ситуация настолько критична, что доходило до угроз физической расправы в адрес виноватых в этом процессе.

Из материалов радиоперехвата установлено, что у военнослужащих 113-й Обр ТерО ВСУ в Харьковской области нет никакой эвакуации раненых, отсутствуют эвакуационные машины, а также медикаменты, — рассказали силовики.

Они добавили, что главным обвиняемым считается начальник ротного медпункта. Он присвоил себе все денежные средства, собранные на медикаменты. Системные проблемы с эвакуацией и коррупция в подразделениях усугубляют положение ВСУ.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что на Украине ожидается новая волна ужесточения мобилизационных мероприятий. Изменения касаются работы ТЦК и пересмотра отсрочек для студентов. ТЦК намерены проверять документы у украинских мужчин возле посольств и консульств во время получения услуг. Кроме того, не исключено, что будут проводиться рейды по спортзалам и другим общественным местам.

Европа
Украина
Харьковская область
эвакуация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили простое правило выбора конфет
В ВСУ замечены проблемы с эвакуацией раненых под Харьковом
Выявлен победитель матча между «Акроном» и «Ротором»
Замуж в 16: что не так с идеей снизить брачный возраст в России
В Польше попытались напугать мир своим ответом на украинский кризис
Косметолог развеяла миф о популярном способе омолодить кожу
Иноагентство, критика в РФ, слова об СВО: где сейчас Александр Васильев
«Это глупо»: Трамп расстроился из-за доминирования РФ по числу ледоколов
Замерзнете или разоритесь: чем опасен кривой пол. Ликбез от эксперта
В РФ начнут лечить от лудомании: что за болезнь, вред для детей и взрослых
«Добро пожаловать!»: в Карибское море зашла авианосная ударная группа США
Стало известно, как Минюст США используется против лидеров неугодных стран
Россия введет временный запрет в отношении одного из армянских товаров
США обыскали иранский танкер в Оманском заливе из-за подозрений к экипажу
«Процесс идет»: Лавров озвучил, как российские силы закрывают цели на СВО
Украина — рай для коррупционеров. Как разворовали советское наследие
Игроки «Спартака» и «Локо» подрались после матча МХЛ
«Ясный сигнал»: в США раскрыли, чем стал для Запада визит Путина в КНР
«Неуклюже»: Британия извинилась за отчаянный шаг в пользу России
Стало известно, зачем на самом деле пенсионерка из Бишкека сбежала в Москву
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.