В ВСУ замечены проблемы с эвакуацией раненых под Харьковом РИА Новости: ВСУ не справляются с эвакуацией раненых в Харьковской области

Украинские военные из 113-й бригады территориальной обороны ВСУ столкнулись с серьезными трудностями при эвакуации раненых в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах со ссылкой на перехваченные переговоры. По их данным, ситуация настолько критична, что доходило до угроз физической расправы в адрес виноватых в этом процессе.

Из материалов радиоперехвата установлено, что у военнослужащих 113-й Обр ТерО ВСУ в Харьковской области нет никакой эвакуации раненых, отсутствуют эвакуационные машины, а также медикаменты, — рассказали силовики.

Они добавили, что главным обвиняемым считается начальник ротного медпункта. Он присвоил себе все денежные средства, собранные на медикаменты. Системные проблемы с эвакуацией и коррупция в подразделениях усугубляют положение ВСУ.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что на Украине ожидается новая волна ужесточения мобилизационных мероприятий. Изменения касаются работы ТЦК и пересмотра отсрочек для студентов. ТЦК намерены проверять документы у украинских мужчин возле посольств и консульств во время получения услуг. Кроме того, не исключено, что будут проводиться рейды по спортзалам и другим общественным местам.