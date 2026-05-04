День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 02:25

Украинцев предупредили о мобилизации «забронированных» мужчин и студентов

ТАСС: очередное ужесточение мобилизации ожидается на Украине

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

На Украине ожидается новая волна ужесточения мобилизационных мероприятий, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Изменения касаются работы территориальных центров комплектования (ТЦК) и пересмотра отсрочек для студентов.

Только за прошедшие сутки было заявлено, что ТЦК будут ходить по предприятиям, где есть «брони», и мобилизовывать людей. Кроме того, МО Украины пересмотрит отсрочки для студентов, чтобы уволить мобилизационный ресурс, — сказал собеседник агентства.

По данным силовиков, ТЦК намерены проверять документы у украинских мужчин возле посольств и консульств во время получения услуг. Кроме того, не исключено, что будут проводиться рейды по спортзалам и другим общественным местам.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предположил, что кадровый кризис в Вооруженных силах Украины не удастся преодолеть за счет депортации мужчин из Европы и их последующей мобилизации. По его мнению, в этой сфере у страны наблюдается глубокий упадок. Глава региона добавил, что силой собранная армия не обретет боевого духа. По словам Сальдо, большинство уклонистов, покинувших Украину, не горят желанием умирать за интересы президента Владимира Зеленского и его западных покровителей.

Европа
Украина
мобилизация
ТЦК
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дело Житенко: посудомойка из СК РФ оказалась вербовщицей террористов?
IT-эксперт дал важный совет при использовании общественного Wi-Fi
Глава Макушинского округа Евсеев лишился должности после проверки
Смертельная авария с Ксенией Добромиловой попала на видео
Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после провала под Харьковом
«Атаки не прекращаются»: ВСУ ранили двух человек в Курской области
«Осторожно, Москва»: Navai попал в ДТП на своем Ferrari
Гипертоникам перечислили опасные для них продукты
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«Все 33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.