На Украине ожидается новая волна ужесточения мобилизационных мероприятий, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Изменения касаются работы территориальных центров комплектования (ТЦК) и пересмотра отсрочек для студентов.

Только за прошедшие сутки было заявлено, что ТЦК будут ходить по предприятиям, где есть «брони», и мобилизовывать людей. Кроме того, МО Украины пересмотрит отсрочки для студентов, чтобы уволить мобилизационный ресурс, — сказал собеседник агентства.

По данным силовиков, ТЦК намерены проверять документы у украинских мужчин возле посольств и консульств во время получения услуг. Кроме того, не исключено, что будут проводиться рейды по спортзалам и другим общественным местам.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предположил, что кадровый кризис в Вооруженных силах Украины не удастся преодолеть за счет депортации мужчин из Европы и их последующей мобилизации. По его мнению, в этой сфере у страны наблюдается глубокий упадок. Глава региона добавил, что силой собранная армия не обретет боевого духа. По словам Сальдо, большинство уклонистов, покинувших Украину, не горят желанием умирать за интересы президента Владимира Зеленского и его западных покровителей.