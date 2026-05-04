Экс-мэра Нью-Йорка госпитализировали в критическом состоянии

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщил его представитель Тед Гудман на своей странице в соцсетях. По его словам, политик находится под наблюдением врачей и остается в критическом, но стабильном состоянии.

Руди Джулиани в настоящее время находится в больнице, где остается в критическом, но стабильном состоянии, — указал Гудман.

Какие именно проблемы со здоровьем привели к госпитализации, официально не раскрывается. Летом прошлого года Джулиани уже получал серьезные травмы после дорожного инцидента. Авария произошла 30 августа в штате Нью-Гэмпшир: автомобиль политика был протаранен сзади на высокой скорости. В результате врачи диагностировали перелом грудных позвонков и множественные рваные раны.

Ранее бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон почувствовал недомогание на стадионе «Олд Траффорд» и был госпитализирован. 84-летнего специалиста доставили в больницу за час до начала игры. Медики поместили его под наблюдение в качестве меры предосторожности.