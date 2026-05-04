США «загонят» 15 тыс. военных для операции в Ормузском проливе

CENTCOM: около 15 тыс. военных США будут задействованы в Ормузском проливе

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) раскрыло масштаб готовящейся операции «Свобода» по разблокировке судоходства в Ормузском проливе. В заявлении военных говорится, что к миссии привлекаются эсминцы с управляемым ракетным оружием, более 100 авиационных средств наземного и морского базирования, многодоменные беспилотные платформы и 15 тыс. военнослужащих.

Операцию возглавляют Госдепартамент и CENTCOM в рамках Морской коалиции свободы судоходства (MFC). Президент США Дональд Трамп анонсировал ее накануне, она начнется в понедельник утром.

Иран в ответ пригрозил считать любое вмешательство США нарушением режима прекращения огня. Судоходство в проливе практически полностью остановилось после отказа Трампа принять мирный план Тегерана, что привело к дальнейшему росту цен на топливо и промышленную продукцию в большинстве стран мира.

До этого Иран представил Соединенным Штатам план долгосрочного урегулирования в три этапа, который Вашингтон оперативно отклонил. Он включал в себя полное окончание войны в течение 30 дней, соглашение о ненападении с участием союзников Ирана и Израиля, а также снятие блокады с портов и очистку Ормузского пролива от мин силами Тегерана.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
