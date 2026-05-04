Одно действие Трампа назвали сигналом для Путина

Решение президента США Дональда Трампа пересмотреть планы размещения батальона с дальнобойным оружием в Германии является сигналом для российского лидера Владимира Путина, заявил немецкий политолог Карло Масала в интервью Financial Times. По его словам, Кремль увидит в этом шаге свидетельство того, что США отказываются от своей центральной роли гаранта безопасности Европы.

Мы это и так знали. Но теперь это материализовалось в плане возможностей, — сказал он.

Вашингтон в рамках планируемого сокращения контингента в Германии пересматривает решение о размещении ракет. Сам Трамп объявил о намерении сократить численность американских военных в ФРГ более чем на 5 тыс. человек, что связывают с критикой в адрес канцлера Фридриха Мерца из-за его позиции по Ирану.

При этом еще в июле 2024 года предыдущая администрация США и правительство Германии договаривались о размещении с 2026 года комплексов SM-6, Tomahawk и гиперзвукового оружия. Путин в ответ предупреждал: в случае развертывания таких вооружений Россия выйдет из моратория на размещение ударных средств средней и меньшей дальности.

До этого стало известно, что Трамп не уведомил заранее чиновников НАТО о частичном выводе войск из Германии, из-за чего командование Альянса оказалось застигнутым врасплох. На данный момент неясно, какие именно подразделения будут сокращены и как это повлияет на общую расстановку сил Блока.