Брэд Питт отказался жениться на возлюбленной из-за Джоли

Брэд Питт отказался жениться в третий раз из-за скандального развода с Джоли

Актер Брэд Питт, несмотря на роман с 33-летней Инес де Рамон, с которой он живет уже больше года, не собирается брать ее в жены, сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдеров. По их данным, знаменитость опасается повторения многолетнего скандального развода, который произошел у него с экс-супругой Анджелиной Джоли, и разрыва с детьми.

По словам источников, при этом отношения в паре царят любящие и теплые. Питт ценит поддержку и покой, который дарит ему возлюбленная.

Ранее сообщалось, что Джоли рискует вновь столкнуться с параличом лицевого нерва. Поклонники заметили, что знаменитость стала прикрывать левую сторону лица волосами. Кроме того, изменилась ее мимика: глаза, как обсуждают пользователи зарубежных соцсетей, стали выглядеть асимметрично. Известно, что Джоли уже страдала от этого недуга.

До этого сообщалось, что приемный сын актера Брэда Питта и Джоли Мэддокс отказался от фамилии отца в титрах нового фильма. В картине «Кутюр», над которой он работал вместе с матерью, 24-летний молодой человек указан как помощник режиссера под именем Мэддокс Джоли.