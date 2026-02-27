Сын Брэда Питта отказался от фамилии отца

Приемный сын голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли Мэддокс отказался от фамилии отца в титрах нового фильма, пишет People. В созданной с матерью картине «Кутюр» 24-летний молодой человек указан как помощник режиссера под именем Мэддокс Джоли, хотя годом ранее в фильме «Мария» фигурировал как Мэддокс Джоли-Питт.

Анджелина Джоли усыновила Мэддокса в марте 2002 года в Камбодже, где снималась в фильме «За гранью». Вместе с Питтом актриса воспитывала еще пятерых детей — усыновленных Пакса и Захару, а также биологических Шайло, Нокса и Вивьен. Джоли подала документы на развод в сентябре 2016 года. Поводом для расставания с Питтом стала ссора звездной четы в частном самолете, во время которой пьяный актер якобы ударил Мэддокса.

Ранее Джоли столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем на фоне судебных разбирательств с бывшим супругом. Ее дети — Мэддокс, Пакс, Захара, Шайло, Нокс и Вивьен — организовали круглосуточный уход за матерью, чтобы оказать ей моральную и физическую помощь.