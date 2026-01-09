Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 12:26

Анджелине Джоли понадобилась помощь детей из-за тяжб с Питтом

RO: дети Анджелины Джоли организовали круглосуточный уход за матерью

Анджелина Джоли Анджелина Джоли Фото: Marco Provvisionato/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Актриса Анджелина Джоли испытывает серьезные проблемы со здоровьем на фоне непрекращающихся судебных разбирательств с ее бывшим супругом Брэдом Питтом, из-за чего ее дети организовали круглосуточный уход за матерью, пишет Radar Online. Каждый из них по очереди находится рядом с голливудской звездой, оказывая ей моральную и физическую помощь.

В заботе о Джоли участвуют 24-летний Мэддокс, 22-летний Пакс, 20-летняя Захара, 19-летняя Шайло и 17-летние близнецы Нокс и Вивьен. Утверждается, что они демонстрируют искреннюю любовь и полную поддержку своей матери.

Ранее сообщалось, что голливудская актриса побывала на границе между Египтом и сектором Газа. Она лично посетила контрольно-пропускной пункт «Рафах».

В свое время Джоли также приезжала в Херсон, который находится под контролем украинских сил. На опубликованных фотографиях актриса изображена в бронежилете с нанесенным на него украинским флагом. Она посещала один из местных детских центров. По предположениям СМИ, этот визит был частью ее благотворительной деятельности.

Тем временем Брэд Питт окончательно отказался от попыток восстановить отношения со своими двумя старшими приемными детьми — Паксом и Мэддоксом. Он прекратил с ними всякое общение и не планирует его возобновлять. По информации инсайдеров, Питт также не видит смысла вмешиваться в жизнь Мэддокса, с которым не контактирует с 2016 года. При этом источник добавил, что актер все еще надеется сохранить связь с остальными своими детьми.

Анджелина Джоли
дети
Брэд Питт
США
Голливуд
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кинолог озвучил план восстановления для собаки после праздничного стресса
Производство на «Запорожстали» встало из-за блэкаута
Долина передала квартиру Лурье или нет? Что известно, зачем двор оцепили
«Нашли документы»: ВС России обнаружили грузинских наемников в ДНР
Инфляция опустошила кошельки жителей Прибалтики
«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
В Иране оценили ход переговоров с Россией по поставкам газа
В России выросли штрафы за один вид нарушений
Черный Mercedes Долиной у дома в Хамовниках попал на видео
Пенсионеры из России четыре дня провели в снежном капкане
Снежный апокалипсис парализовал Москву: прогноз погоды, будут ли рекорды
Запорожца скрутили после призыва лишать жизни российских военных
Кличко открыто призвал киевлян покинуть город
В Иране посоветовали Трампу заняться собственной страной
«Пик прошли»: москвичам рассказали, когда закончится метель
Депутаты Верховной рады оказались на грани «холодной смерти»
Блэкаут в Белгороде, удар по Орлу: как ВСУ атакуют РФ 9 января
Минобороны РФ: средства ПВО за неделю сбили 1 327 дронов ВСУ
ВС России расширили зону контроля сразу в нескольких регионах
Долина не пришла на встречу с Лурье для передачи ключей от квартиры
Дальше
Самое популярное
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ
США

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.