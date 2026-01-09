Анджелине Джоли понадобилась помощь детей из-за тяжб с Питтом

Актриса Анджелина Джоли испытывает серьезные проблемы со здоровьем на фоне непрекращающихся судебных разбирательств с ее бывшим супругом Брэдом Питтом, из-за чего ее дети организовали круглосуточный уход за матерью, пишет Radar Online. Каждый из них по очереди находится рядом с голливудской звездой, оказывая ей моральную и физическую помощь.

В заботе о Джоли участвуют 24-летний Мэддокс, 22-летний Пакс, 20-летняя Захара, 19-летняя Шайло и 17-летние близнецы Нокс и Вивьен. Утверждается, что они демонстрируют искреннюю любовь и полную поддержку своей матери.

Ранее сообщалось, что голливудская актриса побывала на границе между Египтом и сектором Газа. Она лично посетила контрольно-пропускной пункт «Рафах».

В свое время Джоли также приезжала в Херсон, который находится под контролем украинских сил. На опубликованных фотографиях актриса изображена в бронежилете с нанесенным на него украинским флагом. Она посещала один из местных детских центров. По предположениям СМИ, этот визит был частью ее благотворительной деятельности.

Тем временем Брэд Питт окончательно отказался от попыток восстановить отношения со своими двумя старшими приемными детьми — Паксом и Мэддоксом. Он прекратил с ними всякое общение и не планирует его возобновлять. По информации инсайдеров, Питт также не видит смысла вмешиваться в жизнь Мэддокса, с которым не контактирует с 2016 года. При этом источник добавил, что актер все еще надеется сохранить связь с остальными своими детьми.